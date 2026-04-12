Головна Новини дня РФ завдала понад 850 ударів по Запорізькій області: є поранені

РФ завдала понад 850 ударів по Запорізькій області: є поранені

Дата публікації: 12 квітня 2026 08:34
Рятувальник. Фото: ДСНС

Російські війська продовжують масовані атаки по Запорізькій області, завдаючи сотні ударів щодня. Внаслідок обстрілів по Запорізький район поранення дістали троє людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у неділю, 12 квітня, передає Новини.LIVE.

Армія РФ завдала ударів по Запорізькій області

Упродовж доби окупанти здійснили 853 удари по 40 населених пунктах області. Внаслідок обстрілів поранено трьох мирних жителів.

Російські війська завдали 18 авіаударів по низці населених пунктів, зокрема Новому Полю, Різдвянці, Тернівці, Шевченківському, Софіївці, Мар'янівці, Омельнику, Копанях, Воздвижівці, Цвітковому, Чарівному та Рівному.

Найбільше ударів припало на безпілотники — 654 атаки дронами різних типів, переважно FPV. Під ударом опинилися Запоріжжя, Балабине, Степногірськ, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Мала Токмачка та десятки інших населених пунктів.

Зруйнований будинок. Фото: Запорізька ОВА

Крім того, зафіксовано чотири обстріли із реактивних систем залпового вогню по Тернуватому, Чарівному та Гіркому.

Ще 177 артилерійських ударів ворог завдав по населених пунктах регіону, серед яких Червонодніпровка, Приморське, Павлівка, Оріхів, Новоандріївка та інші.

До правоохоронців надійшло щонайменше 25 повідомлень про пошкодження цивільної інфраструктури. Йдеться про зруйновані житлові будинки, об'єкти інфраструктури та пошкоджені автомобілі.

Ситуація в регіоні залишається напруженою через постійні обстріли та атаки з боку російських військ.

Як повідомляли Новини.LIVE, напередодні російські війська атакували цивільну інфраструктуру в Сумах. Внаслідок обстрілу понад 15 людей отримали поранення, серед яких є діти.

А також під атакою РФ опинився житловий сектор в Одесі. Обстріл забрав життя двох цивільних мешканців.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
