РФ нанесла более 850 ударов по Запорожской области: есть раненые

Спасатель.

Российские войска продолжают массированные атаки по Запорожской области, нанося сотни ударов ежедневно. Вследствие обстрелов по Запорожский район ранения получили три человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в воскресенье, 12 апреля, передает Новини.LIVE.

Армия РФ нанесла удары по Запорожской области

В течение суток оккупанты совершили 853 удара по 40 населенным пунктам области. В результате обстрелов ранены трое мирных жителей.

Российские войска нанесли 18 авиаударов по ряду населенных пунктов, в частности Новому Полю, Рождественке, Терновке, Шевченковском, Софиевке, Марьяновке, Омельнику, Копанях, Воздвижовке, Цветковом, Волшебном и Ровно.

Больше всего ударов пришлось на беспилотники - 654 атаки дронами различных типов, преимущественно FPV. Под ударом оказались Запорожье, Балабино, Степногорск, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Малая Токмачка и десятки других населенных пунктов.

Читайте также:

Разрушенный дом.

Кроме того, зафиксировано четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по Терноватому, Чаривному и Горькому.

Еще 177 артиллерийских ударов враг нанес по населенным пунктам региона, среди которых Красноднепровка, Приморское, Павловка, Орехов, Новоандреевка и другие.

К правоохранителям поступило не менее 25 сообщений о повреждении гражданской инфраструктуры. Речь идет о разрушенных жилых домах, объектах инфраструктуры и поврежденных автомобилях.

Ситуация в регионе остается напряженной из-за постоянных обстрелов и атак со стороны российских войск.

Как сообщали Новини.LIVE, накануне российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумах. В результате обстрела более 15 человек получили ранения, среди которых есть дети.

А также под атакой РФ оказался жилой сектор в Одессе. Обстрел унес жизни двух гражданских жителей.