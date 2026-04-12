РФ нанесла более 850 ударов по Запорожской области: есть раненые

РФ нанесла более 850 ударов по Запорожской области: есть раненые

Дата публикации 12 апреля 2026 08:34
Спасатель. Фото: ГСЧС

Российские войска продолжают массированные атаки по Запорожской области, нанося сотни ударов ежедневно. Вследствие обстрелов по Запорожский район ранения получили три человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в воскресенье, 12 апреля, передает Новини.LIVE.

Армия РФ нанесла удары по Запорожской области

В течение суток оккупанты совершили 853 удара по 40 населенным пунктам области. В результате обстрелов ранены трое мирных жителей.

Российские войска нанесли 18 авиаударов по ряду населенных пунктов, в частности Новому Полю, Рождественке, Терновке, Шевченковском, Софиевке, Марьяновке, Омельнику, Копанях, Воздвижовке, Цветковом, Волшебном и Ровно.

Больше всего ударов пришлось на беспилотники - 654 атаки дронами различных типов, преимущественно FPV. Под ударом оказались Запорожье, Балабино, Степногорск, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Малая Токмачка и десятки других населенных пунктов.

Разрушенный дом. Фото: Запорожская ОВА

Кроме того, зафиксировано четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по Терноватому, Чаривному и Горькому.

Еще 177 артиллерийских ударов враг нанес по населенным пунктам региона, среди которых Красноднепровка, Приморское, Павловка, Орехов, Новоандреевка и другие.

К правоохранителям поступило не менее 25 сообщений о повреждении гражданской инфраструктуры. Речь идет о разрушенных жилых домах, объектах инфраструктуры и поврежденных автомобилях.

Ситуация в регионе остается напряженной из-за постоянных обстрелов и атак со стороны российских войск.

Как сообщали Новини.LIVE, накануне российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумах. В результате обстрела более 15 человек получили ранения, среди которых есть дети.

А также под атакой РФ оказался жилой сектор в Одессе. Обстрел унес жизни двух гражданских жителей.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
