Оккупанты атаковали Сумы: более 15 человек ранены, среди них — дети

В ночь на 11 апреля Сумы и область подверглись очередной волне вражеских обстрелов. Российские атаки вызвали значительные разрушения жилой и гражданской инфраструктуры в нескольких городах региона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию, ГСЧС и заявление в. и. о. городского головы Артема Кобзаря.

Армия РФ нанесла удары по Сумам и области

По информации правоохранителей, за прошедшие сутки зафиксировано 33 обстрела по 23 населенным пунктам области.

В Сумах в результате атаки ранены 17 человек, среди которых 14-летний ребенок, трое мужчин и 13 женщин разного возраста. Повреждены 12 многоквартирных и один частный дом, детский сад, 10 автомобилей, а также выбиты окна на территории одного из предприятий.

Спасатели сообщают, что российские войска дважды ударили по жилому сектору Сум.

Первый удар пришелся на многоэтажку — там разрушена кровля и возник пожар. После его ликвидации начат демонтаж аварийных конструкций. Пять человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс.

Второй удар вызвал пожары на первом и третьем этажах другого дома. Спасатели спасли травмированную женщину и передали ее медикам. Также эвакуированы жители.

В городской военной администрации уточнили, что по состоянию на утро 10 апреля в результате атак БпЛА по жилым домам в Сумах пострадали 16 человек.

Среди раненых — 14-летний парень, которому оказали помощь на месте. Также госпитализирована 87-летняя женщина. Отмечается, что большинство пострадавших — люди пожилого возраста.

В Конотопе ранения получили четыре человека — две женщины в возрасте 60 и 52 года и двое мужчин 30 и 37 лет. Также повреждены жилые дома, транспорт, учреждения торговли, финансовое учреждение, медицинское учреждение и инженерные сети.

Как сообщали Новини.LIVE, российская армия атаковала Сумы вечером 10 апреля. В результате обстрела произошло попадание в многоквартирный дом.

В общем, как сообщили в Воздушных силах ВСУ, оккупанты выпустили по Украине 160 ударных дронов. Большинство целей были сбиты ПВО.