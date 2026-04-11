Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Оккупанты атаковали Сумы: более 15 человек ранены, среди них — дети

Оккупанты атаковали Сумы: более 15 человек ранены, среди них — дети

Ua ru
Дата публикации 11 апреля 2026 10:55
Последствия обстрела Сум. Фото: ГСЧС

В ночь на 11 апреля Сумы и область подверглись очередной волне вражеских обстрелов. Российские атаки вызвали значительные разрушения жилой и гражданской инфраструктуры в нескольких городах региона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию, ГСЧС и заявление в. и. о. городского головы Артема Кобзаря.

Армия РФ нанесла удары по Сумам и области

По информации правоохранителей, за прошедшие сутки зафиксировано 33 обстрела по 23 населенным пунктам области.

В Сумах в результате атаки ранены 17 человек, среди которых 14-летний ребенок, трое мужчин и 13 женщин разного возраста. Повреждены 12 многоквартирных и один частный дом, детский сад, 10 автомобилей, а также выбиты окна на территории одного из предприятий.

Спасатели на месте попадания в Сумах. Фото: ГСЧС

Спасатели сообщают, что российские войска дважды ударили по жилому сектору Сум.

Первый удар пришелся на многоэтажку — там разрушена кровля и возник пожар. После его ликвидации начат демонтаж аварийных конструкций. Пять человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс.

Дом после удара РФ. Фото: ГСЧС

Второй удар вызвал пожары на первом и третьем этажах другого дома. Спасатели спасли травмированную женщину и передали ее медикам. Также эвакуированы жители.

В городской военной администрации уточнили, что по состоянию на утро 10 апреля в результате атак БпЛА по жилым домам в Сумах пострадали 16 человек.

Разрушенная многоэтажка в Сумах. Фото: ГСЧС

Среди раненых — 14-летний парень, которому оказали помощь на месте. Также госпитализирована 87-летняя женщина. Отмечается, что большинство пострадавших — люди пожилого возраста.

В Конотопе ранения получили четыре человека — две женщины в возрасте 60 и 52 года и двое мужчин 30 и 37 лет. Также повреждены жилые дома, транспорт, учреждения торговли, финансовое учреждение, медицинское учреждение и инженерные сети.

Как сообщали Новини.LIVE, российская армия атаковала Сумы вечером 10 апреля. В результате обстрела произошло попадание в многоквартирный дом.

В общем, как сообщили в Воздушных силах ВСУ, оккупанты выпустили по Украине 160 ударных дронов. Большинство целей были сбиты ПВО.

Сумы обстрелы пострадавшие
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации