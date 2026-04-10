Главная Новости дня Россияне обстреляли многоэтажный дом в Сумах: начался пожар

Дата публикации 10 апреля 2026 22:52
Последствия атаки РФ на Сумы. Фото: Сумская ГВА

В пятницу вечером, 10 апреля, российские оккупанты беспилотниками атаковали Сумы. Зафиксировано попадание в многоэтажку. В результате удара есть пострадавшие, среди них — дети.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.

Росіяни атакували Суми 10 квітня
Разрушения в результате попадания вражеского БпЛА. Фото: Сумская ГВА

Россияне попали в многоэтажку в Сумах: есть раненые

Сегодня поздно вечером, 10 апреля, российские войска дронами атаковали Сумы. В результате вражеского обстрела есть раненые, среди них — дети.

Зафиксировано попадание в многоэтажку. Повреждения получил нижний этаж. Загорелся пожар. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Наслідки атаки РФ на Суми 10 квітня
Пожар после попадания дрона РФ в многоэтажку. Фото: Сумская ОВА

"Враг прицельно бьет по жилым домам мирных жителей Сум. Опять попадание в центральной части Сум, в многоэтажку — нижний этаж. Произошло возгорание. Есть пострадавшие, в том числе и дети. Травмированным оказывается медицинская помощь. Количество раненых уточняется. Продолжается эвакуация жильцов...", — проинформировал глава ГВА.

null
Скриншот сообщения начальника Сумской ОВА/Telegram
null
Скриншот сообщения главы ГВА Сергея Кривошеенко/Telegram

Новини.LIVE информировали, что в Сумской области российские войска регулярно обстреливают спасателей, которые ликвидируют последствия атак РФ. Только за последний период там зафиксировали три таких случая. Одно из местных подразделений ГСЧС фактически уничтожено, а пожарное депо вместе с техникой полностью сгорело.

Также Новини.LIVE писали, что в течение суток 5 апреля российские войска несколько раз атаковали Сумскую область. Под обстрелами оказались Сумской, Шосткинский, Ахтырский и Конотопский районы. Всего в результате российского обстрела ранены 35 человек, среди них 18 детей.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
Реклама

