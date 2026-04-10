Россияне обстреляли многоэтажный дом в Сумах: начался пожар

Последствия атаки РФ на Сумы.

В пятницу вечером, 10 апреля, российские оккупанты беспилотниками атаковали Сумы. Зафиксировано попадание в многоэтажку. В результате удара есть пострадавшие, среди них — дети.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.

Разрушения в результате попадания вражеского БпЛА.

Зафиксировано попадание в многоэтажку. Повреждения получил нижний этаж. Загорелся пожар. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Пожар после попадания дрона РФ в многоэтажку.

"Враг прицельно бьет по жилым домам мирных жителей Сум. Опять попадание в центральной части Сум, в многоэтажку — нижний этаж. Произошло возгорание. Есть пострадавшие, в том числе и дети. Травмированным оказывается медицинская помощь. Количество раненых уточняется. Продолжается эвакуация жильцов...", — проинформировал глава ГВА.

Читайте также:

Новини.LIVE информировали, что в Сумской области российские войска регулярно обстреливают спасателей, которые ликвидируют последствия атак РФ. Только за последний период там зафиксировали три таких случая. Одно из местных подразделений ГСЧС фактически уничтожено, а пожарное депо вместе с техникой полностью сгорело.

Также Новини.LIVE писали, что в течение суток 5 апреля российские войска несколько раз атаковали Сумскую область. Под обстрелами оказались Сумской, Шосткинский, Ахтырский и Конотопский районы. Всего в результате российского обстрела ранены 35 человек, среди них 18 детей.