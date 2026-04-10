Россияне обстреляли многоэтажный дом в Сумах: начался пожар
В пятницу вечером, 10 апреля, российские оккупанты беспилотниками атаковали Сумы. Зафиксировано попадание в многоэтажку. В результате удара есть пострадавшие, среди них — дети.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.
Сегодня поздно вечером, 10 апреля, российские войска дронами атаковали Сумы. В результате вражеского обстрела есть раненые, среди них — дети.
Зафиксировано попадание в многоэтажку. Повреждения получил нижний этаж. Загорелся пожар. Информация о количестве пострадавших уточняется.
"Враг прицельно бьет по жилым домам мирных жителей Сум. Опять попадание в центральной части Сум, в многоэтажку — нижний этаж. Произошло возгорание. Есть пострадавшие, в том числе и дети. Травмированным оказывается медицинская помощь. Количество раненых уточняется. Продолжается эвакуация жильцов...", — проинформировал глава ГВА.
Новини.LIVE информировали, что в Сумской области российские войска регулярно обстреливают спасателей, которые ликвидируют последствия атак РФ. Только за последний период там зафиксировали три таких случая. Одно из местных подразделений ГСЧС фактически уничтожено, а пожарное депо вместе с техникой полностью сгорело.
Также Новини.LIVE писали, что в течение суток 5 апреля российские войска несколько раз атаковали Сумскую область. Под обстрелами оказались Сумской, Шосткинский, Ахтырский и Конотопский районы. Всего в результате российского обстрела ранены 35 человек, среди них 18 детей.
