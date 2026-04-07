Россияне трижды за неделю атаковали спасателей на Сумщине

Спасатель тушит пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска постоянно наносят удары по украинским спасателям, которые ликвидируют последствия атак. Только в прошлом году зафиксировано три таких случая в Сумской области. Так, местное подразделение разбито вдребезги, а пожарное депо вместе с техникой полностью выгорело.

Об этом рассказал представитель ГУ ГСЧС Украины в Сумской области Олег Стрелка в комментарии для Новини.LIVE.

Удары по спасателям на Сумщине

Стрелка рассказал, что подразделениям ГСЧС на Сумщине помогают спасатели из разных частей Украины. Поэтому в техническом плане и в плане личного состава они быстро реагируют на вызовы об обстрелах.

"Единственная и главная проблема в том, что россияне постоянно бьют по спасателям. За прошедшую неделю у нас было три случая только в Сумской области", — сказал представитель ГСЧС.

Он отметил, если в областном центре и Тростянце враг повредил спецтранспорт, то в приграничной Зноб-Новгородской громаде последствия оказались фатальными для инфраструктуры — местное подразделение разбито вдребезги, а пожарное депо вместе с техникой полностью выгорело.

"Первая задача — это сохранить личный состав, сохранить технику. Постоянно мы меняем алгоритмы безопасности для того, чтобы не было жертв", — подчеркнул Олег Стрелка.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 апреля РФ атаковала склады Star Brands в Павлограде. За этот год это уже третья атака РФ на компанию. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, россияне дважды за день ударили по автобусу на Никопольщине. В результате этого пять человек получили ранения.