РФ второй раз за день ударила по автобусу на Никопольщине: есть раненые

Медики и спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска 7 апреля второй раз за день атаковали рейсовый автобус на Никопольщине в Днепропетровской области. В результате этого пять человек получили ранения.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Пять человек получили ранения. Россияне второй раз за день попали в рейсовый автобус на Никопольщине", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела автобуса на Никопольщине. Фото: ОВА

Ганжа рассказал, что враг повредил микроавтобус в Червоногригорьевской громаде, который обслуживает междугородний маршрут. В результате ранения получили одна женщина и четверо мужчин. Медики уже оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 7 апреля враг уже атаковал маршрутку в Никополе. Россияне ударили по трнасопрту с пассажирами fpv-дроном, когда он подъезжал к остановке. В результате этого погибли четыре человека, а еще 16 — получили ранения.

На инцидент отреагировал Владимир Зеленский. Он отметил, что россияне продолжают целенаправленный террор против людей в Никополе и других городах и гражданах у линии фронта.