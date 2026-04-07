Главная Новости дня РФ второй раз за день ударила по автобусу на Никопольщине: есть раненые

РФ второй раз за день ударила по автобусу на Никопольщине: есть раненые

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 15:26
РФ второй раз за день ударила по автобусу на Никопольщине: есть раненые
Медики и спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска 7 апреля второй раз за день атаковали рейсовый автобус на Никопольщине в Днепропетровской области. В результате этого пять человек получили ранения.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Обстрел рейсового автобуса на Никопольщине 7 апреля

"Пять человек получили ранения. Россияне второй раз за день попали в рейсовый автобус на Никопольщине", — говорится в сообщении.

Обстріл автобуса на Нікопольщині 7 квітня
Последствия обстрела автобуса на Никопольщине. Фото: ОВА

Ганжа рассказал, что враг повредил микроавтобус в Червоногригорьевской громаде, который обслуживает междугородний маршрут. В результате ранения получили одна женщина и четверо мужчин. Медики уже оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 7 апреля враг уже атаковал маршрутку в Никополе. Россияне ударили по трнасопрту с пассажирами fpv-дроном, когда он подъезжал к остановке. В результате этого погибли четыре человека, а еще 16 — получили ранения.

На инцидент отреагировал Владимир Зеленский. Он отметил, что россияне продолжают целенаправленный террор против людей в Никополе и других городах и гражданах у линии фронта.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

