Головна Новини дня РФ вдруге за день вдарила по автобусу на Нікопольщині: є поранені

Дата публікації: 7 квітня 2026 15:26
Медики та рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська 7 квітня вдруге за день атакували рейсовий автобус на Нікопольщині у Дніпропетровській області. Внаслідок цього п'ятеро людей отримали поранення.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Обстріл рейсового автобуса на Нікопольщині 7 квітня

"П'ятеро людей дістали поранень. Росіяни вдруге за день поцілили у рейсовий автобус на Нікопольщині", — йдеться у повідомленні.

Обстріл автобуса на Нікопольщині 7 квітня
Наслідки обстрілу автобуса на Нікопольщині. Фото: ОВА

Ганжа розповів, що ворог пошкодив мікроавтобус у Червоногригорівській громадів, який обслуговує міжміський маршрут. 

В результаті поранення дістали одна жінка та четверо чоловіків. Медики вже надають постраждалим усю необхідну допомогу. 

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 7 квітня ворог вже атакував маршрутку у Нікополі. Росіяни вдарили по трнасопрту з пасажарима fpv-дроном, коли він під'їжджав до зупинки. Внаслідок цього загинули четверо людей, а ще 16 — отримали поранення. 

На інцидент відрегаував Володимир Зеленський. Він наголосив, що росіяни продовжують цілеспрямований терор проти людей у Нікополі та інших містах та громадянах біля лінії фронту. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
