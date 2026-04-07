Головна Новини дня

У Нікополі зросла кількість поранених внаслідок обстрілу автобуса

Дата публікації: 7 квітня 2026 10:54
У Нікополі зросла кількість поранених внаслідок обстрілу автобуса
Наслідки російського обстрілу автобуса в Нікополі 7 квітня. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Нікополі Дніпропетровської області зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу автобуса в центрі міста у вівторок, 7 квітня. Наразі відомо про 16 поранених. Медики госпіталізували вісім осіб.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Російський удар по автобусу в Нікополі 7 квітня

Поранені чоловіки 58, 63 та 73 років перебувають у важкому стані, а решта ушпиталених — "середні" 

"У них мінно-вибухові травми, акубаротравми, осколкові поранення, переломи", — розповів Ганжа. 

Наразі медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Допис Ганжи. Фото: скриншот

У Нікопольській міській раді повідомили про вимушені зміни в роботі громадського транспорту через збільшення інтенсивності обстрілів, зокрема по місцях масового скупчення людей. 

Рух буде зменшено і здійснюватиметься з оглядом на безпекову ситуацію без дотримання встановлених графіків.

"Просимо врахувати це при плануванні поїздок та, за можливості, заздалегідь продумувати альтернативні маршрути. Безпекова ситуація залишається нестабільною, тому передбачити точний графік роботи транспорту наразі неможливо", — додали у міській раді.

Допис Нікопольської міської ради. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Олександра Ганжу, 7 квітня окупанти вдарили по цивільному автобусу в Нікополі у центрі міста. Внаслідок обстрілу загинули троє людей. На атаку відреагував глава МВС Ігор Клименко.

А упродовж минулої доби загарбники вбили дитину та поранили сім людей у Дніпропетровській області. Ворог завдав численних руйнувань обстрілами.

Дніпропетровська область обстріли Нікополь
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
