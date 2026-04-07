Главная Новости дня В Никополе возросло количество раненых в результате обстрела автобуса

Дата публикации 7 апреля 2026 10:54
Последствия российского обстрела автобуса в Никополе 7 апреля. Фото: Днепропетровская ОВА

В Никополе Днепропетровской области возросло количество раненых в результате российского обстрела автобуса в центре города во вторник, 7 апреля. Сейчас известно о 16 раненых. Медики госпитализировали восемь человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Российский удар по автобусу в Никополе 7 апреля

Раненые мужчины 58, 63 и 73 лет находятся в тяжелом состоянии, а остальные госпитализированные — "средние"

"У них минно-взрывные травмы, акубаротравмы, осколочные ранения, переломы", — рассказал Ганжа.

Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Читайте также:
Пост Ганжи. Фото: скриншот

В Никопольском городском совете сообщили о вынужденных изменениях в работе общественного транспорта из-за увеличения интенсивности обстрелов, в частности по местам массового скопления людей.

Движение будет уменьшено и будет осуществляться с учетом ситуации с безопасностью без соблюдения установленных графиков.

"Просим учесть это при планировании поездок и, по возможности, заранее продумывать альтернативные маршруты. Ситуация с безопасностью остается нестабильной, поэтому предусмотреть точный график работы транспорта пока невозможно", — добавили в городском совете.

Пост Никопольского городского совета. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Александра Ганжу, 7 апреля оккупанты ударили по гражданскому автобусу в Никополе в центре города. В результате обстрела погибли три человека. На атаку отреагировал глава МВД Игорь Клименко.

А за прошедшие сутки захватчики убили ребенка и ранили семь человек в Днепропетровской области. Враг нанес многочисленные разрушения обстрелами.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
