Главная Новости дня Россия ударила по автобусу в центре Никополя: есть жертвы

Россия ударила по автобусу в центре Никополя: есть жертвы

Дата публикации 7 апреля 2026 09:27
Россия ударила по автобусу в центре Никополя: есть жертвы
Последствия российского обстрела Никополя 7 апреля. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 7 апреля, атаковали Никополь Днепропетровской области. Под ударом противника оказался городской автобус в самом центре города. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Никополя 7 апреля

"Враг атаковал FPV-дроном городской автобус в самом центре Никополя. Он подъезжал к остановке — люди были и в салоне, и на остановке", — отметил Ганжа.

Наслідки російського обстрілу Нікополя 7 квітня 2026 рік
Последствия российского обстрела Никополя. Фото: Днепропетровская ОГА

В результате российского обстрела погибли три человека, еще 12 получили ранения.

Медики у Нікополі
Медики и пострадавший человек. Фото: facebook.com/oleksandrsayuk

Глава Днепропетровской ОВА заявил, что это был не случайный удар, а сознательный террор против гражданских.

null
Пост Ганжи. Фото: скриншот

На российский удар по Никополю отреагировал министр внутренних дел Игорь Клименко. Он подчеркнул, что враг атаковал гражданский рейсовый транспорт в час пик, когда люди как раз едут на работу.

Удар Росії по автобусу в Нікополі 7 квітня
Медики в Никополе. Фото: facebook.com/oleksandrsayuk
Російський обстріл Нікополя 7 квітня
Российский удар по автобусу в Никополе 7 апреля. Фото: facebook.com/oleksandrsayuk

"С первых минут на месте происшествия работают спасатели. Вместе с медиками удалось деблокировать и спасти семь человек. Наши службы делают все, чтобы спасти каждого, кто нуждается в помощи", — заявил Клименко.

Он добавил, что Россия целенаправленно бьет по гражданским. По его словам, это не случайность, а тактика.

null
Пост Клименко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Александра Ганжу, за прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов погиб ребенок. Кроме того, семь человек получили ранения.

А 6 апреля российские оккупанты атаковали Никополь FPV-дронами. Известно о четырех пострадавших. Кроме того, зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.

Также 4 апреля захватчики ударили FPV-дронами по Никополю, повредив торговые павильоны и магазин. В результате обстрела погибли пять человек и 19 получили ранения.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
Реклама

