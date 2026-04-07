Россия ударила по автобусу в центре Никополя: есть жертвы
Российские оккупанты во вторник, 7 апреля, атаковали Никополь Днепропетровской области. Под ударом противника оказался городской автобус в самом центре города. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Никополя 7 апреля
"Враг атаковал FPV-дроном городской автобус в самом центре Никополя. Он подъезжал к остановке — люди были и в салоне, и на остановке", — отметил Ганжа.
В результате российского обстрела погибли три человека, еще 12 получили ранения.
Глава Днепропетровской ОВА заявил, что это был не случайный удар, а сознательный террор против гражданских.
На российский удар по Никополю отреагировал министр внутренних дел Игорь Клименко. Он подчеркнул, что враг атаковал гражданский рейсовый транспорт в час пик, когда люди как раз едут на работу.
"С первых минут на месте происшествия работают спасатели. Вместе с медиками удалось деблокировать и спасти семь человек. Наши службы делают все, чтобы спасти каждого, кто нуждается в помощи", — заявил Клименко.
Он добавил, что Россия целенаправленно бьет по гражданским. По его словам, это не случайность, а тактика.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Александра Ганжу, за прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов погиб ребенок. Кроме того, семь человек получили ранения.
А 6 апреля российские оккупанты атаковали Никополь FPV-дронами. Известно о четырех пострадавших. Кроме того, зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.
Также 4 апреля захватчики ударили FPV-дронами по Никополю, повредив торговые павильоны и магазин. В результате обстрела погибли пять человек и 19 получили ранения.
