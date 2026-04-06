Четыре человека пострадали из-за российской атаки на Никополь

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне в очередной раз атаковали Никополь на Днепропетровщине. По городу выпустили FPV-дроны. В результате атаки пострадали четыре человека. Зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Последствия удара по Никополю 6 апреля

По словам начальника ОВА, враг атаковал город FPV-дронами. Из-за сегодняшней атаки на Никополь повреждены многоэтажка и аптека. Также сгорел автомобиль.

Сообщение об обстреле Никополя. Фото: скриншот

В результате обстрела пострадали четверо женщин. Двух из них госпитализировали. 62-летняя пациентка находится в тяжелом состоянии. Еще одна пострадавшая — 33-летняя женщина находится в состоянии средней тяжести. Раненые женщины 39 и 49 лет будут лечиться амбулаторно.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 6 апреля Россия атаковала Украину ударными дронами. Оккупанты выпустили 141 ударный беспилотник различных типов. Противовоздушная оборона работала на севере, юге и востоке страны.

Читайте также:

Также мы рассказывали о том, что россияне продолжают обстреливать общины Сумской области. В результате ударов за сутки пострадали 35 человек, из них 18 - дети.