Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Четыре человека пострадали из-за российской атаки на Никополь

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 13:03
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне в очередной раз атаковали Никополь на Днепропетровщине. По городу выпустили FPV-дроны. В результате атаки пострадали четыре человека. Зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Последствия удара по Никополю 6 апреля

По словам начальника ОВА, враг атаковал город FPV-дронами. Из-за сегодняшней атаки на Никополь повреждены многоэтажка и аптека. Также сгорел автомобиль.

Сообщение об обстреле Никополя. Фото: скриншот

В результате обстрела пострадали четверо женщин. Двух из них госпитализировали. 62-летняя пациентка находится в тяжелом состоянии. Еще одна пострадавшая — 33-летняя женщина находится в состоянии средней тяжести. Раненые женщины 39 и 49 лет будут лечиться амбулаторно.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 6 апреля Россия атаковала Украину ударными дронами. Оккупанты выпустили 141 ударный беспилотник различных типов. Противовоздушная оборона работала на севере, юге и востоке страны.

Читайте также:

Также мы рассказывали о том, что россияне продолжают обстреливать общины Сумской области. В результате ударов за сутки пострадали 35 человек, из них 18 - дети.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Днепропетровская область обстрелы Никополь
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации