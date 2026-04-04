РФ нанесла удар по жилому сектору в Сумах: есть пострадавшие

Пожар в Сумах после обстрела ночью 4 апреля 2026 года. Фото: кадр из видео

Ночью в субботу, 4 апреля, россияне атаковали жилой сектор в Сумах ударными беспилотниками. Вспыхнул пожар на верхних этажах многоэтажки в Заречном районе. Пострадали люди.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Обстрел Сум ночью 4 апреля

На данный момент эвакуируют людей из поврежденных домов. Пострадавшим оказывают помощь. Участие в ликвидации последствий атаки принимают все необходимые службы.

По информации начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко, по состоянию на 03:44 известно о четырех пострадавших.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брыжинского сообщал, что 2 апреля россияне атаковали Чернигов баллистикой. Под удар попало городское предприятие. Получила ранения 17-летняя девушка, а еще один человек погиб.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Закарпатскую ОВА сообщал, что 1 апреля под дроновым ударом оказалась электрическая подстанция на Закарпатье. Беспилотник упал на расстоянии около десяти километров от границы Украины со Словакией. Пострадал человек — ему оказали помощь на месте.