Из Дружковки эвакуировали подростка и дали ему 1 800 гривен помощи

Эвакуационный автобус. Фото иллюстративное: Ukrinform/Alamy Stock Photo

Из Дружковки эвакуировали 16-летнего парня. Подросток — один из трех детей, которые оставались в разрушенном городе. За помощью в спасательное подразделение "Белые ангелы" он обратился самостоятельно: передал свой номер телефона.

Об этом эксклюзивно Новини.LIVE заявила представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, Ольга Алтунина в эфире Вечір.LIVE.

История спасения

В девять утра парня и его мать вывезли в Краматорск. Отец семьи отказался покидать зону боевых действий.

По словам представительницы омбудсмена по правам тех, кто пострадал от вооруженной агрессии, родители обязаны вывозить своих детей из зоны боевых детей, но этого парня даже не было на учете.

"Ребенка вывезли. Слава Богу, что все нормально. Если бы мать не согласилась, ребенка бы изъяли. Родители по желанию остались бы там, а ребенка вывезли бы, искали бы или каких-то родственников, или приемную семью, которая бы смогла временно его разместить. Если родители уехали бы следом, ребенка им отдали бы", — пояснила Алтунина.

По ее словам, одной из причин, по которым жители прифронтовых населенных пунктов не желают эвакуироваться, финансовая. Люди хотят получить в качестве помощи жилье, трудоустройство и доход не менее десяти тысяч гривен, но им предлагают только 1 800 гривен единоразовой помощи и по 2–3 тысячи гривен ежемесячной поддержки.

На данный момент Офис защиты прав ребенка выясняет, в чем нуждаются эвакуированные юноша и его мать.

"Будут решать вопрос о жилье и финансовой помощи. 1 800 гривен получит и он, и его мама... При выезде единоразово международное сообщество дает такую гуманитарную поддержку. Ну а потом 2–3 тысячи гривен", — отметила представитель омбудсмена.

