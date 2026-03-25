OLX назвало профессии с зарплатами до 150 тысяч грн в 2026 году

Исследование OLX Работа показало, что среди самых оплачиваемых вакансий в феврале 2026 года преобладают рабочие специальности. Чаще всего высокие зарплаты в среднем предлагали в сферах автосервиса, строительства, производства и логистики.

Где в Украине самые большие зарплаты в 2026 году — исследование OLX

OLX Работа проанализировала, на каких должностях в Украине в феврале 2026 года были самые высокие медианные зарплаты. На этот раз исследовали рабочие профессии.

Если сравнивать с февралем 2025 года, перечень самых оплачиваемых вакансий частично изменился, но лидерами все же остались те же направления: СТО и автомойки, строительство и облицовочные работы, а также логистика и доставка. У части вакансий рост медианной зарплаты за год достиг 40%.

Самый высокий показатель в феврале 2026 года платформа зафиксировала для стоматолога среднюю зарплату в 150 тыс. грн. Это на 20% больше, чем годом ранее.

Второй по уровню медианной зарплаты стала вакансия рихтовщика в категории СТО и автомоек, где платят в месяц примерно 70 тыс. грн, что на 27% больше, чем в феврале 2025 года.

В группу вакансий с медианной зарплатой свыше 60 тыс. грн также вошли автомаляр и автоэлектрик. Для автомаляра медианная зарплата составила 60 тыс. грн, что на 17% больше, чем в прошлом году, а для автоэлектрика — также 60 тыс. грн, что означает рост на 33%.

Сколько платят в среднем на строительстве в Украине

Среди самых оплачиваемых вакансий оказались и строительные специальности. Так, фасадчику в феврале 2026 года предлагали медианную зарплату 67,5 тыс. грн, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

У штукатуров зарплата чуть меньше — 66,3 тыс. грн с приростом 13%, а каменщикам готовы платить 65 тыс. грн, что на 30% больше, чем годом ранее.

Отдельно платформа проанализировала вакансии с медианной зарплатой от 40 до 50 тыс. грн. В этом диапазоне снова преобладали строительство и облицовочные работы.

Строителю и маляру предлагали по 50 тыс. грн, что на 11% больше в годовом измерении. У прораба медианная зарплата также составила 50 тыс. грн, а прирост достиг 14%. Для плиточника предлагают зарплаты в 47 тыс. грн, что на 39% больше, чем год назад, а для монтажника — 45 тыс. грн с приростом 16% за год.

Высокие зарплаты фиксировали и в логистике и доставке. В частности, медианная зарплата дальнобойщика в феврале 2026 года достигла 60 тыс. грн. Это на 33% больше, чем в феврале 2025 года.

На каких работах платят от 35 тысяч гривен

Здесь уже в основном речь идет о производстве и рабочих специальностях. Наибольший рост по зарплате за год среди различных должностей есть у маляров. По состоянию на 2026 год им предлагают в среднем 37,5 тыс. грн в месяц, что на 42% больше, чем в прошлом году.

У электрика медианная зарплата составляла 38,8 тыс. грн, и это на 41% больше, чем в феврале 2025 года. Подсобнику предлагали 37,5 тыс. грн, что на 9% больше, чем в прошлом году, а токарю — 35 тыс. грн.

С такими же "расценками" на работу вошла и вакансия менеджера по продажам из категории розничной торговли. В феврале 2026 года средняя зарплата на этой должности составила 38 тыс. грн, что уже на 38% больше, чем годом ранее.

Где работникам в Украине готовы платить более 40 тысяч гривен

В категории СТО и автомоек в эту группу вошла вакансия механика с медианной зарплатой 45 тыс. грн. За год она выросла на 14%. В сфере логистики и доставки на должность водителя в феврале 2026 года в среднем предлагали 42,5 тыс. грн, что на 16% больше, чем в феврале 2025 года.

В пределах вакансий с медианной зарплатой от 40 до 45 тыс. грн, как отмечает платформа, тоже преобладали должности из сфер СТО, строительства и облицовочных работ. В то же время в этом сегменте были и вакансии по производству и рабочим специальностям. В качестве примера OLX Работа привела сварщика и монтажника, где средняя зарплата составляла от 41 до 42 тыс. грн.

Как сообщали Новини.LIVE, в метро Киева предлагают высокую заработную плату на должности машиниста. Однако, нужно обладать важными навыками, а сумма выплат может расти в зависимости от нескольких факторов.

Также на Новини.LIVE объясняли, от чего зависит сумма минимальной заработной платы у украинцев. Какие налоги снимают даже с минимальной зарплаты и на что они рассчитаны. Также есть правила по выплатам больничных, декретных и подъемных.

Отдельно в интервью для Новини.LIVE глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев рассказывал, где существуют пробелы в законе для работодателей и работников. В частности, он похвалил инициативы для трудоустройства людей с инвалидностью. Однако, чиновник и назвал самые большие проблемы, которые до сих пор не решили из-за недостатков в законодательстве.