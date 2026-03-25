OLX назвало професії із зарплатами до 150 тисяч грн у 2026 році

Будівельник на роботі.

Дослідження OLX Робота показало, що серед найбільш оплачуваних вакансій у лютому 2026 року переважають робітничі спеціальності. Найчастіше високі зарплати в середньому пропонували у сферах автосервісу, будівництва, виробництва та логістики.

OLX.

OLX Робота проаналізувала, на яких посадах в Україні у лютому 2026 року були найвищі медіанні зарплати. Цього разу досліджували робітничі професії.

Якщо порівнювати з лютим 2025 року, перелік найбільш оплачуваних вакансій частково змінився, але лідерами все ж залишилися ті самі напрями: СТО та автомийки, будівництво й облицювальні роботи, а також логістика і доставка. У частини вакансій зростання медіанної зарплати за рік сягнуло 40%.

Найвищий показник у лютому 2026 року платформа зафіксувала для стоматолога середню зарплату у 150 тис. грн. Це на 20% більше, ніж роком раніше.

Другою за рівнем медіанної зарплати стала вакансія рихтувальника у категорії СТО та автомийок, де платять на місяць приблизно 70 тис. грн, що на 27% більше, ніж у лютому 2025 року.

До групи вакансій із медіанною зарплатою понад 60 тис. грн також увійшли автомаляр і автоелектрик. Для автомаляра медіанна зарплата становила 60 тис. грн, що на 17% більше, ніж торік, а для автоелектрика — також 60 тис. грн, що означає зростання на 33%.

Скільки платять в середньому на будівництві в Україні

Серед найбільш оплачуваних вакансій опинилися і будівельні спеціальності. Так, фасаднику у лютому 2026 року пропонували медіанну зарплату 67,5 тис. грн, що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У штукатурів зарплата трохи менша — 66,3 тис. грн із приростом 13%, а мулярам готові платити 65 тис. грн, що на 30% більше, ніж роком раніше.

Окремо платформа проаналізувала вакансії з медіанною зарплатою від 40 до 50 тис. грн. У цьому діапазоні знову переважали будівництво та облицювальні роботи.

Будівельнику і маляру пропонували по 50 тис. грн, що на 11% більше у річному вимірі. У виконроба медіанна зарплата також становила 50 тис. грн, а приріст сягнув 14%. Для плиточника пропонують зарплати у 47 тис. грн, що на 39% більше, ніж рік тому, а для монтажника — 45 тис. грн із приростом 16% за рік.

Високі зарплати фіксували і в логістиці та доставці. Зокрема, медіанна зарплата далекобійника у лютому 2026 року сягнула 60 тис. грн. Це на 33% більше, ніж у лютому 2025 року.

На яких роботах платять від 35 тисяч гривень

Тут уже здебільшого йдеться про виробництво та робітничі спеціальності. Найбільше зростання по зарплаті за рік серед різних посад є у малярів. Станом на 2026 рік їм пропонують в середньому 37,5 тис. грн на місяць, що на 42% більше, ніж торік.

В електрика медіанна зарплата становила 38,8 тис. грн, і це на 41% більше, ніж у лютому 2025 року. Підсобнику пропонували 37,5 тис. грн, що на 9% більше, аніж торік, а токарю — 35 тис. грн.

З такими ж "розцінками" на роботу увійшла і вакансія менеджера з продажів із категорії роздрібної торгівлі. У лютому 2026 року середня зарплата на цій посаді становила 38 тис. грн, що уже на 38% більше, ніж роком раніше.

Де працівникам в Україні готові платити понад 40 тисяч гривень

У категорії СТО та автомийок до цієї групи увійшла вакансія механіка з медіанною зарплатою 45 тис. грн. За рік вона зросла на 14%. У сфері логістики та доставки на посаду водія у лютому 2026 року в середньому пропонували 42,5 тис. грн, що на 16% більше, ніж у лютому 2025 року.

У межах вакансій із медіанною зарплатою від 40 до 45 тис. грн, як зазначає платформа, теж переважали посади зі сфер СТО, будівництва та облицювальних робіт. Водночас у цьому сегменті були й вакансії з виробництва та робітничих спеціальностей. Як приклад OLX Робота навела зварювальника та монтажника, де середня зарплата становила від 41 до 42 тис. грн.

