Гетманцев розкритикував уряд через прогалини закону для роботодавців

Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Нова модель працевлаштування людей з інвалідністю, яку обговорюють у Верховній Раді, змінила сам підхід держави до роботодавців: замість штрафів тепер ідеться про обов'язкові внески для тих, хто не бере таких працівників на роботу. Водночас як заявив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев, на практиці ця реформа вже вперлася в низку питань, на які уряд досі не дав чітких відповідей.

Таку думку Данило Гетманцев висловив в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Уряд не пропрацював до кінця правила працевлаштування

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що реформа у сфері працевлаштування людей з інвалідністю змінила стару логіку державного підходу до бізнесу. Якщо раніше роботодавців карали штрафами за невиконання нормативів, то тепер, за його словами, запроваджено іншу модель — систему внесків.

Водночас головна проблема, за його словами, з'являється не на рівні ідеї, а на рівні застосування.

"Є певні життєві обставини, які людям підприємцям необхідно не просто роз'яснити, а роз'яснити офіційно, аби було однакове правозастосування. Або не було правової невизначеності. І цього, на жаль, на сьогодні немає. Немає відповіді на питання, що робити з мобілізованими. Немає відповіді на питання, яким чином рахувати ті, хто перебувають у відпустках", — повідомив Данило Гетманцев.

Данило Гетманцев каже, що бізнес ставить логічні практичні питання, але остаточної відповіді дати не може навіть він сам, оскільки це не належить до повноважень парламентського комітету. Крапку в цих питаннях, як він підкреслив, має поставити Кабінет Міністрів.

"Знову таке враження, що хтось некомпетентний ухвалює рішення, або працює над пропрацюванням різних ініціатив. А от бізнес знає, тому що дійсно логічні питання, шкідливість роботи, відпустки, мобілізація і так далі. Тобто вони знають, як має бути, у мене таке припущення", — висловився Гетманцев.

