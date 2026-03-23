Гетманцев раскритиковал правительство из-за пробелов закона для работодателей

Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Новая модель трудоустройства людей с инвалидностью, которую обсуждают в Верховной Раде, изменила сам подход государства к работодателям: вместо штрафов теперь речь идет об обязательных взносах для тех, кто не берет таких работников на работу. В то же время, как заявил глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, на практике эта реформа уже уперлась в ряд вопросов, на которые правительство до сих пор не дало четких ответов.

Такое мнение Даниил Гетманцев высказал в интервью для Новини.LIVE.

Правительство не проработало до конца правила трудоустройства

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что реформа в сфере трудоустройства людей с инвалидностью изменила старую логику государственного подхода к бизнесу. Если раньше работодателей наказывали штрафами за невыполнение нормативов, то теперь, по его словам, введена другая модель — система взносов.

В то же время главная проблема, по его словам, появляется не на уровне идеи, а на уровне применения.

"Есть определенные жизненные обстоятельства, которые людям предпринимателям необходимо не просто разъяснить, а разъяснить официально, чтобы было одинаковое правоприменение. Или не было правовой неопределенности. И этого, к сожалению, на сегодняшний день нет. Нет ответа на вопрос, что делать с мобилизованными. Нет ответа на вопрос, каким образом считать те, кто находятся в отпусках", — сообщил Даниил Гетманцев.

Даниил Гетманцев говорит, что бизнес задает логичные практические вопросы, но окончательного ответа дать не может даже он сам, поскольку это не относится к полномочиям парламентского комитета. Точку в этих вопросах, как он подчеркнул, должен поставить Кабинет Министров.

"Опять такое впечатление, что кто-то некомпетентный принимает решение, или работает над проработкой различных инициатив. А вот бизнес знает, потому что действительно логичные вопросы, вредность работы, отпуска, мобилизация и так далее. То есть они знают, как должно быть, у меня такое предположение", — высказался Гетманцев.

С 2026 года работодателей обязали выплачивать другие суммы трудоустроенным людям с инвалидностью. Кроме того, предусмотрены новые льготы.

Также в Украине изменили правила относительно порядка увольнения работников. Работодатели теперь должны отчитываться о таком решении по-новому.