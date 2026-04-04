Із Дружківки евакуювали підлітка та надали йому 1 800 гривень допомоги

Із Дружківки евакуювали підлітка та надали йому 1 800 гривень допомоги

Дата публікації: 4 квітня 2026 00:42
Із Дружківки евакуювали підлітка та надали йому 1 800 гривен допомоги
Евакуаційний автобус. Фото ілюстративне: Ukrinform/Alamy Stock Photo

Із Дружківки евакуювали 16-річного хлопця. Підліток — один із трьох дітей, які залишалися у зруйнованому місті. По допомогу до рятувального підрозділу "Білі янголи" він звернувся самостійно: передав свій номер телефону.

Про це ексклюзивно заявила Новини.LIVE представниця Уповноваженого Верховної Ради України із прав громадян, постраждалих унаслідок збройної агресії проти України, Ольга Алтуніна в ефірі Вечір.LIVE.

Історія порятунку

О дев'ятій ранку хлопця та його матір вивезли до Краматорська. Батько родини відмовився залишати зону бойових дій.

За словами представниці омбудсмена із прав тих, хто постражав від збройної агресії, батьки зобов'язані вивозити своїх дітей із зони бойових дітей, але цього хлопця навіть не було на обліку.

"Дитину вивезли. Слава Богу, що все нормально. Якби матір не погодилася, дитина б вилучили. Батьки за бажанням залишилися б там, а дитину вивезли б, шукали б або якихось родичів, або прийомну родину, яка б змогла тимчасово його розмістити. Якщо батьки виїхали б слідом, дитину їм віддали б", — пояснила Алтуніна.

Читайте також:

За її словами, однією із причин, через які жителі прифронтових населених пунктів не бажають евакуюватися, фінансова. Люди бажають отримати в якості допомогу житло, працевлаштування та дохід щонайменше десять тисяч гривень, але їм пропонують лише 1 800 гривень єдиноразової допомоги та по 2–3 тисячі гривень щомісячної підтримки. 

Наразі Офіс захисту прав дитини з'ясовує, чого потребують евакуйовані юнак і його матір

"Вирішуватимуть питання щодо житла і фінансової допомоги. 1 800 гривень отримає і він, і його мама... При виїзді одноразово міжнародна спільнота дає таку гуманітарну підтримку. Ну а потім 2–3 тисячі гривень", — зазначила представниця омбудсмена.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на правознавицю Олександру Матвійчук повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях росіяни мілітаризують українських дітей. Маленьких українців від дитинства готують до служби в лавах путінської армії. Їм нав'язують думку, що України як держави немає.

Також Новини.LIVE з посиланням на представницю президента в АР Крим Ольгу Куришко писав про нову хвилю репресій на Кримському півострові. Від переслідувань страждають родички українських політв'язнів. Серед них кримські татарки.

евакуація підлітки прямий ефір Новини.LIVE
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
