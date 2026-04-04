Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ завдала удару по житловому сектору в Сумах: є постраждалі

РФ завдала удару по житловому сектору в Сумах: є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 4 квітня 2026 04:14
Пожежа в Сумах після обстрілу вночі 4 квітня 2026 року. Фото: кадр із відео

Уночі в суботу, 4 квітня, росіяни атакували житловий сектор у Сумах ударними безпілотниками. Спалахнула пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки в Зарічному районі. Постраждали люди.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Обстріл Сум уночі 4 квітня 

Наразі евакуюють людей із пошкоджених будинків. Потерпілим надають допомогу. Участь у ліквідації наслідків атаки беруть усі необхідні служби.

За інформацією начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, станом на 03:44 відомо про чотирьох постраждалих. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського повідомляв, що 2 квітня росіяни атакували Чернігів балістикою. Під удар потрапило міське підприємство. Зазнала поранень 17-річна дівчина, а ще одна людина загинула.

Також Новини.LIVE з посиланням на Закарпатську ОВА повідомляв, що 1 квітня під дроновим ударом опинилася електрична підстанція на Закарпатті. Безпілотник упав на відстані близько десяти кілометрів від кордону України зі Словаччиною. Постраждала людина — їй надали допомогу на місці.

Суми обстріли постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації