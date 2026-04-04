РФ завдала удару по житловому сектору в Сумах: є постраждалі

Пожежа в Сумах після обстрілу вночі 4 квітня 2026 року. Фото: кадр із відео

Уночі в суботу, 4 квітня, росіяни атакували житловий сектор у Сумах ударними безпілотниками. Спалахнула пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки в Зарічному районі. Постраждали люди.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Обстріл Сум уночі 4 квітня

Наразі евакуюють людей із пошкоджених будинків. Потерпілим надають допомогу. Участь у ліквідації наслідків атаки беруть усі необхідні служби.

За інформацією начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, станом на 03:44 відомо про чотирьох постраждалих.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського повідомляв, що 2 квітня росіяни атакували Чернігів балістикою. Під удар потрапило міське підприємство. Зазнала поранень 17-річна дівчина, а ще одна людина загинула.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на Закарпатську ОВА повідомляв, що 1 квітня під дроновим ударом опинилася електрична підстанція на Закарпатті. Безпілотник упав на відстані близько десяти кілометрів від кордону України зі Словаччиною. Постраждала людина — їй надали допомогу на місці.