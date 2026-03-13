Скільки грошей отримала Україна від ЄС з 2022 року — Макрон озвучив обсяги допомоги

Європейський Союз залишається найбільшим донором допомоги Україні з початку повномасштабної війни. Загальний обсяг підтримки з 2022 року вже наближається до 200 мільярдів євро.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі 13 березня, передає Новини.LIVE.

Макрон висловився про підтримку України

За його словами, країни ЄС продовжать працювати над посиленням фінансової підтримки України. Він також наголосив, що союзники прагнуть якнайшвидше розблокувати новий пакет.

"Ми зробимо все можливе, щоби кредит у розмірі 90 мільярдів євро, про який було вирішено, був розблокований", — підкреслив президент Франції.

Крім того, Макрон анонсував посилення тиску на Росію з боку європейських країн.

"Ми готуємо 20-й пакет санкції щодо РФ, Франція також планує грати провідну роль у боротьбі з російським тіньовим флотом", — повідомив французький лідер.

Візит Зеленського до Франції

Український лідер прибув з офіційним візитом до Парижу 13 березня. Зеленський провів особисту зустріч з Макроном, під час якої глави держав обговорили безпекову ситуацію в Європі та світі.

"Ми значну увагу приділяємо спільному оборонному виробництву. Говорили і про двосторонні проєкти, і про програму SAFE. Визначили кроки та конкретні рішення, які можуть дати сильні результати. Це стосується і ППО, і бойової авіації. Важливо й надалі продовжувати тиск на Росію за цю війну і заради досягнення справжньої безпеки та тривалого миру. Рішучість Євросоюзу, рішучість інших партнерів у світі зараз має зберігатись — має працювати так, щоб у Росії не було додаткових ілюзій. Росія повинна завершити цю війну. І я вдячний кожному, хто нам із цим допомагає", — заявив Володимир Зеленський.

Кредит 90 млрд євро для України

25 лютого Зеленський підтвердив, що Європейський парламент зробив важливий крок для забезпечення безпеки та економічної стійкості України на найближчі два роки, ухваливши пакет документів щодо надання кредиту на 90 млрд євро.

Водночас не всі країни ЄС підтримують виділення траншу. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує блокувати фінансування, доки Україна не відновить роботу нафтопроводу "Дружба", через який постачається російська нафта.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС, попри перешкоди, виконає свої зобов'язання перед Україною та надасть обіцяний кредит у 90 млрд євро.