Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Володимир Зеленський прибув до Парижа і матиме кілька зустрічей

Володимир Зеленський прибув до Парижа і матиме кілька зустрічей

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 08:45
Зеленський прибув до Парижа на зустріч із Макроном
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 13 березня, прибув до Парижа, де в нього запланована зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Також у програмі візиту передбачена спільна пресконференція двох лідерів.

Про це Офіс президента повідомив Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Володимир Зеленський прибув до Парижа для зустрічі з Макроном

У межах візиту глава держави має провести зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Після переговорів сторони також планують вийти на спільну пресконференцію.

Окремо передбачене подальше спілкування лідерів у форматі тет-а-тет. Крім переговорів із французьким президентом, у програмі поїздки Зеленського є і зустріч зі студентами.

Вчора, 12 березня, Володимир Зеленський перебував з візитом в Румунії, де відвідав центр підготовки пілотів F-16. Також глава нашої держави поспілкувався з прем'єр-міністром Румунії щодо ППО та енергетики.

Володимир Зеленський Франція Емманюель Макрон Париж зустріч
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації