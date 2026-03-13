Зеленський прибув до Парижа на зустріч із Макроном

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 13 березня, прибув до Парижа, де в нього запланована зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Також у програмі візиту передбачена спільна пресконференція двох лідерів.

Про це Офіс президента повідомив Новини.LIVE.

У межах візиту глава держави має провести зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Після переговорів сторони також планують вийти на спільну пресконференцію.

Окремо передбачене подальше спілкування лідерів у форматі тет-а-тет. Крім переговорів із французьким президентом, у програмі поїздки Зеленського є і зустріч зі студентами.

Вчора, 12 березня, Володимир Зеленський перебував з візитом в Румунії, де відвідав центр підготовки пілотів F-16. Також глава нашої держави поспілкувався з прем'єр-міністром Румунії щодо ППО та енергетики.