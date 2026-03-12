Зеленський в Румунії зустрівся з українськими пілотами, які вчаться літати на F-16

Володимир Зеленський з українськими військовими на Європейському тренувальному центрі з підготовки пілотів F-16 в Румунії. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими у Європейському тренувальному центрі з підготовки пілотів F-16 в Румунії. Воїни розповіли про особливості та умови їхнього навчання.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Візит Зеленського у центр з підготовки пілотів F-16

Як зазначив Зеленський, він зустрівся з українськими військовими у Європейському тренувальному центрі з підготовки пілотів в Румунії. Саме там українці готуються керувати F-16. Під час розмови обговорили виклики, які стоять перед українськими пілотами.

"У центрі наші хлопці проходять різні етапи тренування: теорію, реальні тренувальні вильоти. Перші українські льотчики почали навчання в центрі з 2024 року, і частина з них уже виконує бойові завдання з відбиття російської агресії", — зазначив глава держави.

Зеленський подякував інструкторам центру, Румунії та усім, хто допомагає українцям протистояти ворогу. Він наголосив, що Київ завжди буде вдячний США за можливість посилювати захист нашого неба американськими винищувачами. Також Зеленський додав, що Данія, Нідерланди та Норвегія вже передають Україні F-16.

Військовий дає шеврон Володимиру Зеленському. Фото: ОП

"Вдячний кожному, хто працює на захист України, і всім, хто допомагає нашій обороні. Максимально працюємо над розвитком захисту нашого неба. Зміцнення української авіації — це більше можливостей стримувати російську агресію і давати більше безпеки Україні та всій Європі", — додав глава держави.

Візит Зеленського в Румунію

Президент України прибув у Бухарест в четвер, 12 березня. Він зустрівся з лідером країни Нікушором Даном. Сторони підписали низку важливих документів, що передбачають співпрацю у різних сферах — від оборони до енергетики.

Крім того, глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Румунії Іліє Боложаном. Домовилися про посилення ППО та розбудову енергетичної інфраструктури.

Також Володимир Зеленський в межах візиту до Бухаресту заявив, що між Україною та Румунією будуватимуть нові лінії електроепередач. Це має посилити енергетичну безпеку та забезпечити можливість оперативної допомоги Україні під час аварійних ситуацій.