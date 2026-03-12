Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відвідав центр з підготовки пілотів F-16 в Румунії

Зеленський відвідав центр з підготовки пілотів F-16 в Румунії

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 23:32
Зеленський в Румунії зустрівся з українськими пілотами, які вчаться літати на F-16
Володимир Зеленський з українськими військовими на Європейському тренувальному центрі з підготовки пілотів F-16 в Румунії. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими у Європейському тренувальному центрі з підготовки пілотів F-16 в Румунії. Воїни розповіли про особливості та умови їхнього навчання.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Реклама
Читайте також:

Візит Зеленського у центр з підготовки пілотів F-16

Як зазначив Зеленський, він зустрівся з українськими військовими у Європейському тренувальному центрі з підготовки пілотів в Румунії. Саме там українці готуються керувати F-16. Під час розмови обговорили виклики, які стоять перед українськими пілотами.

"У центрі наші хлопці проходять різні етапи тренування: теорію, реальні тренувальні вильоти. Перші українські льотчики почали навчання в центрі з 2024 року, і частина з них уже виконує бойові завдання з відбиття російської агресії", — зазначив глава держави.

Зеленський подякував інструкторам центру, Румунії та усім, хто допомагає українцям протистояти ворогу. Він наголосив, що Київ завжди буде вдячний США за можливість посилювати захист нашого неба американськими винищувачами. Також Зеленський додав, що Данія, Нідерланди та Норвегія вже передають Україні F-16.

Зеленський зустрівся з військовими, які навчаються літати на F-16 в Румунії
Військовий дає шеврон Володимиру Зеленському. Фото: ОП

"Вдячний кожному, хто працює на захист України, і всім, хто допомагає нашій обороні. Максимально працюємо над розвитком захисту нашого неба. Зміцнення української авіації — це більше можливостей стримувати російську агресію і давати більше безпеки Україні та всій Європі", — додав глава держави.

Візит Зеленського в Румунію

Президент України прибув у Бухарест в четвер, 12 березня. Він зустрівся з лідером країни Нікушором Даном. Сторони підписали низку важливих документів, що передбачають співпрацю у різних сферах — від оборони до енергетики.

Крім того, глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Румунії Іліє Боложаном. Домовилися про посилення ППО та розбудову енергетичної інфраструктури.

Також Володимир Зеленський в межах візиту до Бухаресту заявив, що між Україною та Румунією будуватимуть нові лінії електроепередач. Це має посилити енергетичну безпеку та забезпечити можливість оперативної допомоги Україні під час аварійних ситуацій.

Володимир Зеленський Румунія навчання військові F-16 пілоти
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації