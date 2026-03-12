Видео
Главная Новости дня Зеленский проверил обучение украинских пилотов для F-16 в Румынии

Зеленский проверил обучение украинских пилотов для F-16 в Румынии

Дата публикации 12 марта 2026 23:32
Визит Зеленского в Румынию — президент побывал в центре подготовки пилотов F-16
Владимир Зеленский с украинскими военными на Европейском тренировочном центре по подготовке пилотов F-16 в Румынии. Фото: ОП

Во время визита в Румынию Президент Украины Владимир Зеленский посетил Европейский тренировочный центр по подготовке пилотов F-16. Там глава государства пообщался с украинскими военными.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Визит Зеленского в центр по подготовке пилотов F-16

Как отметил Зеленский, он встретился с украинскими военными в Европейском тренировочном центре по подготовке пилотов в Румынии. Именно там украинцы готовятся управлять F-16. Во время разговора обсудили вызовы, которые стоят перед украинскими пилотами.

"В центре наши ребята проходят различные этапы тренировки: теорию, реальные тренировочные вылеты. Первые украинские летчики начали обучение в центре с 2024 года, и часть из них уже выполняет боевые задачи по отражению российской агрессии", — отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил инструкторов центра, Румынию и всех, кто помогает украинцам противостоять врагу. Он отметил, что Киев всегда будет благодарен США за возможность усиливать защиту нашего неба американскими истребителями. Также Зеленский добавил, что Дания, Нидерланды и Норвегия уже передают Украине F-16.

Зеленський зустрівся з військовими, які навчаються літати на F-16 в Румунії
Военный дает шеврон Владимиру Зеленскому. Фото: ОП

"Благодарен каждому, кто работает на защиту Украины, и всем, кто помогает нашей обороне. Максимально работаем над развитием защиты нашего неба. Укрепление украинской авиации — это больше возможностей сдерживать российскую агрессию и давать больше безопасности Украине и всей Европе", — добавил глава государства.

Визит Зеленского в Румынию

Президент Украины прибыл в Бухарест в четверг, 12 марта. Он встретился с лидером страны Никушором Даном. Стороны подписали ряд важных документов, предусматривающих сотрудничество в различных сферах — от обороны до энергетики.

Кроме того, глава государства встретился с премьер-министром Румынии Илие Боложаном. Договорились об усилении ПВО и развитии энергетической инфраструктуры.

Также Владимир Зеленский в рамках визита в Бухарест заявил, что между Украиной и Румынией будут строить новые линии электропередач. Это должно усилить энергетическую безопасность и обеспечить возможность оперативной помощи Украине во время аварийных ситуаций.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
