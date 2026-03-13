Зеленский прибыл в Париж на встречу с Макроном

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В пятницу, 13 марта, Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Париж. Там у него запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, в рамках визита будет проведена совместная пресс-конференция двух лидеров.

Об этом Офис президента сообщил Новини.LIVE.

Владимир Зеленский прибыл в Париж для встречи с Макроном

В рамках визита глава государства должен провести встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После переговоров стороны также планируют выйти на совместную пресс-конференцию.

Отдельно предусмотрено дальнейшее общение лидеров в формате тет-а-тет. Кроме переговоров с французским президентом, в программе поездки Зеленского есть и встреча со студентами.

Вчера, 12 марта, Владимир Зеленский находился с визитом в Румынии, где посетил центр подготовки пилотов F-16. Также глава нашего государства пообщался с премьер-министром Румынии относительно ПВО и энергетики.