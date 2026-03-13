Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский уже прибыл в Париж и готовится к нескольким встречам

Зеленский уже прибыл в Париж и готовится к нескольким встречам

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 08:45
Зеленский прибыл в Париж на встречу с Макроном
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В пятницу, 13 марта, Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Париж. Там у него запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, в рамках визита будет проведена совместная пресс-конференция двух лидеров.

Об этом Офис президента сообщил Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Владимир Зеленский прибыл в Париж для встречи с Макроном

В рамках визита глава государства должен провести встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После переговоров стороны также планируют выйти на совместную пресс-конференцию.

Отдельно предусмотрено дальнейшее общение лидеров в формате тет-а-тет. Кроме переговоров с французским президентом, в программе поездки Зеленского есть и встреча со студентами.

Вчера, 12 марта, Владимир Зеленский находился с визитом в Румынии, где посетил центр подготовки пилотов F-16. Также глава нашего государства пообщался с премьер-министром Румынии относительно ПВО и энергетики.

Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон Париж встреча
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации