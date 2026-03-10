Відео
Головна Новини дня Трамп змусив Макрона переглянути ціни на ліки

Трамп змусив Макрона переглянути ціни на ліки

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 02:59
Трамп змусив Макрона знизити ціни на ліки, пригрозивши митами на вино
Емманюель Макрон і Дональд Трамп. Фото: Reuters

​Переговори США з європейськими лідерами щодо вартості медикаментів завершилися успішно. Франція та інші країни погодилися змінити цінову політику. 

​Про це під час прессконференції в Білому домі 9 березня повідомив президент США Дональд Трамп, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Ультиматум Макрону

​Американський лідер розповів подробиці своєї розмови з Емманюелем Макроном. Під час цієї бесіди Трамп доводив президенту Франції, що громадяни США не мають платити за препарати значно більше, ніж європейці. 

За його словами, спочатку французький політик категорично відмовлявся від підвищення внутрішніх цін, оскільки після зниження вартості (від 130 доларів до 20 доларів) для американців довелося б удвічі більше сплачувати за пігулки самим французам: 20 доларів замість десяти доларів.

​Ситуація змінилася після прямої погрози. Трамп запропонував запровадити 100% мито на весь імпорт французьких вин та шампанського.

"Я сказав: "У мене вже готовий указ, він прямо тут, на моєму столі, я збираюся його підписати!". Емманюель відповів: "Дональде, я погоджуюся на це". Тож він погодився. Усі погодилися", — підсумував голова Білого дому.

Аналогічних домовленостей вдалося досягти і з іншими країнами, які раніше відмовлялися йти на поступки у фармацевтичній сфері.

Раніше стало відомо, що США можуть скасувати санкції щодо російської нафти. Трамп заявив, що обмеження для деяких країн не діятимуть, доки не нормалізується ситуація.

Також президент США висловився щодо війни в Ірані. Американський лідер зазначив, що досягнення вже є, але потрібна остаточна перемога.

США Франція Емманюель Макрон Дональд Трамп ліки
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
