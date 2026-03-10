Трамп заставил Макрона снизить цены на лекарства, пригрозив пошлинами на вино

Срочная новость

Переговоры США с европейскими лидерами по выравниванию стоимости медикаментов завершились успешно. Франция и другие страны согласились изменить ценовую политику.

Об этом во время пресс-конференции в Белом доме 9 марта сообщил президент США Дональд Трамп, передает Новости.LIVE.

Ультиматум Макрону

Американский лидер рассказал подробности своего разговора с Эмманюэлем Макроном. Во время этой беседы Трамп доказывал президенту Франции, что граждане США не должны платить за препараты значительно больше, чем европейцы.

По его словам, сначала французский политик категорически отказывался от повышения внутренних цен, поскольку после снижения стоимости (от 130 долларов до 20 долларов) для американцев пришлось бы вдвое больше платить за таблетки самим французам: 20 долларов вместо десяти долларов.

Ситуация изменилась после прямой угрозы. Трамп предложил ввести 100%-ю пошлину на весь импорт французских вин и шампанского.

"Я сказал: "У меня уже готов указ, он прямо здесь, на моем столе, я собираюсь его подписать!". Эмманюэль ответил: "Дональд, я соглашаюсь на это". Так что он согласился. Все согласились", - подытожил глава Белого дома.

Аналогичных договоренностей удалось достичь и с другими странами, которые ранее отказывались идти на уступки в фармацевтической сфере.

