Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп заставил Макрона пересмотреть цены на лекарства

Трамп заставил Макрона пересмотреть цены на лекарства

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 02:59
Трамп заставил Макрона снизить цены на лекарства, пригрозив пошлинами на вино
Срочная новость

Переговоры США с европейскими лидерами по выравниванию стоимости медикаментов завершились успешно. Франция и другие страны согласились изменить ценовую политику.

Об этом во время пресс-конференции в Белом доме 9 марта сообщил президент США Дональд Трамп, передает Новости.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Ультиматум Макрону

Американский лидер рассказал подробности своего разговора с Эмманюэлем Макроном. Во время этой беседы Трамп доказывал президенту Франции, что граждане США не должны платить за препараты значительно больше, чем европейцы.

По его словам, сначала французский политик категорически отказывался от повышения внутренних цен, поскольку после снижения стоимости (от 130 долларов до 20 долларов) для американцев пришлось бы вдвое больше платить за таблетки самим французам: 20 долларов вместо десяти долларов.

Ситуация изменилась после прямой угрозы. Трамп предложил ввести 100%-ю пошлину на весь импорт французских вин и шампанского.

"Я сказал: "У меня уже готов указ, он прямо здесь, на моем столе, я собираюсь его подписать!". Эмманюэль ответил: "Дональд, я соглашаюсь на это". Так что он согласился. Все согласились", - подытожил глава Белого дома.

Аналогичных договоренностей удалось достичь и с другими странами, которые ранее отказывались идти на уступки в фармацевтической сфере.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации