Сколько денег выделил ЕС Украине с 2022 года — Макрон озвучил сумму

Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Европейский Союз остается крупнейшим донором помощи Украине с начала полномасштабной войны. Общий объем поддержки с 2022 года уже приближается к 200 миллиардам евро.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже 13 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Макрон высказался о поддержке Украины

По его словам, страны ЕС продолжат работать над усилением финансовой поддержки Украины. Он также подчеркнул, что союзники стремятся как можно быстрее разблокировать новый пакет.

"Мы сделаем все возможное, чтобы кредит в размере 90 миллиардов евро, о котором было решено, был разблокирован", — подчеркнул президент Франции.

Кроме того, Макрон объявил об усилении давления на Россию со стороны европейских стран.

"Мы готовим 20-й пакет санкций в отношении РФ, Франция также планирует играть ведущую роль в борьбе с российским теневым флотом", — сообщил французский лидер.

Визит Зеленского во Францию

Украинский лидер прибыл с официальным визитом в Париж 13 марта. Зеленский провел личную встречу с Макроном, во время которой главы государств обсудили ситуацию с безопасностью в Европе и мире.

"Мы значительное внимание уделяем совместному оборонному производству. Говорили и о двусторонних проектах, и о программе SAFE. Определили шаги и конкретные решения, которые могут дать сильные результаты. Это касается и ПВО, и боевой авиации. Важно и в дальнейшем продолжать давление на Россию за эту войну и ради достижения настоящей безопасности и длительного мира. Решимость Евросоюза, решимость других партнеров в мире сейчас должна сохраняться - должна работать так, чтобы у России не было дополнительных иллюзий. Россия должна завершить эту войну. И я благодарен каждому, кто нам с этим помогает", — заявил Владимир Зеленский.

Кредит 90 млрд евро для Украины

25 февраля Зеленский подтвердил, что Европейский парламент сделал важный шаг для обеспечения безопасности и экономической устойчивости Украины на ближайшие два года, приняв пакет документов о предоставлении кредита на 90 млрд евро.

В то же время не все страны ЕС поддерживают выделение транша. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает блокировать финансирование, пока Украина не возобновит работу нефтепровода "Дружба", по которому поставляется российская нефть.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС, несмотря на препятствия, выполнит свои обязательства перед Украиной и предоставит обещанный кредит в 90 млрд евро.