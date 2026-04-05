Атаки на Сумщину: пострадали 35 человек, среди которых есть дети

Пожар из-за обстрела. Фото: Нацполиция

В течение суток россияне несколько раз обстреляли Сумскую область. Оккупанты атаковали Сумской, Шосткинский, Ахтырский и Конотопский районы. В результате ударов пострадали 35 человек, из них 18 — дети.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.

Последствия обстрелов Сумщины

В Сумской общине из-за российских обстрелов пострадали 30 человек. Среди них — 18 детей в возрасте от 2 до 15 лет. Повреждения получили 23 многоквартирных жилых дома и 10 автомобилей. Кроме того, зафиксированы разрушения на объекте газовой инфраструктуры.

Ранения получили также две жительницы Поповской громады. Там из-за обстрела повреждено административное здание и линии электропередач. Кроме того, есть разрушения в частных жилых домах.

Поврежденный дом на Сумщине. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки россияне обстреляли и Глуховскую общину. Там ранения получили 25-летняя девушка и 23-летний местный житель. Кроме того, зафиксировано повреждение транспортного средства.

Читайте также:

В Свесской общине в результате российской атаки также поврежден автомобиль. Пострадал 69-летний мужчина. В то же время в Конотопской громаде повреждены админздания, многоквартирные жилые дома, транспортное средство и линии электропередач.

Поврежденный из-за обстрела автомобиль на Сумщине. Фото: Нацполиция

Частные жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили также повреждены в:

Чернеччинской;

Белопольской;

Краснопольской;

Эсманской;

Шалыгинской;

Середино-Будской;

Груновской;

Березовской;

Знобско-Новгородской громадах.

По каждому факту правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины, то есть совершение военных преступлений.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 апреля оккупанты атаковали Днепропетровскую область. По Никополю ударили дронами. Из-за этого погибли пять человек. Еще 19 местных жителей получили ранения.

Также вчера российские оккупанты атаковали жилой сектор в Сумах. Ударили дронами, из-за чего вспыхнул пожар на верхних этажах многоэтажки. В результате атаки пострадали люди.

