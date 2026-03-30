Из-за российского удара по Сумской области пострадали 11 человек

Из-за российского удара по Сумской области пострадали 11 человек

Дата публикации 30 марта 2026 19:22
Поврежденный из-за обстрелов дом на Сумщине. Фото: Telegram/Олег Григоров

Россияне продолжают обстреливать Сумскую область. В понедельник, 30 марта, оккупанты атаковали Глуховскую громаду. В результате обстрела пострадали 11 местных жителей.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Последствия атаки на Сумскую область

По словам Григорова, оккупанты атаковали Глуховскую громаду Сумской области управляемыми авиабомбами. Россияне обстреляли жилой сектор. Враг прицельно бил по гражданской инфраструктуре.

Росіяни авіабомбами атакували Сумщину 30 березня, є поранені
Сейчас известно о по меньшей мере 11 пострадавших. Среди раненых есть ребенок. Всех людей доставили в больницу.

50-летний мужчина, который получил ранения в результате обстрела, находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Читайте также:

На месте обстрела работают соответствующие службы. Последствия российской атаки уточняются.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, в ночь на 30 марта оккупанты более десяти раз атаковали Днепропетровскую область. Били как беспилотниками, так и из артиллерии. В результате обстрелов вспыхнули пожары, есть разрушения.

Также мы рассказывали о том, что 29 марта российские войска массированно обстреляли Белозерскую громаду на Херсонщине. В частности, атаковали Благовещенский женский монастырь в селе Приозерном. В момент обстрела там проходила Воскресная Божественная литургия.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
