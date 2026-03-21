Видео

Главная Новости дня ВСУ восстановили контроль над селом Покровка в Сумской области: видео

ВСУ восстановили контроль над селом Покровка в Сумской области: видео

Дата публикации 21 марта 2026 18:43
ВСУ восстановили контроль над селом Покровка в Сумской области: видео
Украинский флаг над селом Покровка на Сумщине. Фото: кадр из видео

Украинские военные восстановили контроль над селом Покровка в Сумской области. Воины Вооруженных сил Украины подняли над населенным пунктом государственный флаг. Несмотря на масштабные разрушения, село остается под плотным контролем украинских защитников.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на 14-й армейский корпус в субботу, 21 марта.

Украинские воины восстановили контроль над селом Покровка в Сумской области

Покровка Сумской области подверглась серьезным разрушениям из-за постоянных обстрелов оккупантов, которые пытаются уничтожить жилые дома и инфраструктуру. Однако украинские военные не дали врагу закрепиться в населенном пункте и продолжают контролировать его территорию. Поэтому, украинские защитники установили над селом Покровка государственный флаг Украины.

Это стало не только символом украинского присутствия, но и доказательством того, что село находится под полным контролем Вооруженных сил Украины. Даже среди пожарищ и разрушенных зданий украинские защитники демонстрируют несокрушимость и решимость.

История приграничного региона показывает, что жители всегда отстаивали свою свободу. Сегодня этот дух продолжают защищать современные воины, отстаивая каждый клочок украинской земли.

Скриншот сообщения 14-го армейского корпуса/Facebook

Напомним, что 20 марта российские оккупанты дронами и управляемыми авиационными бомбами атаковали Сумскую область. В результате вражеского обстрела погибли три человека. Еще по меньшей мере 13 гражданских получили ранения.

Кроме того, 19 марта российские армейцы нанесли удары по более 20 населенным пунктам в Сумской области. В результате атаки есть раненые среди гражданского населения. Также зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры.

В частности, 12 марта российские армейцы беспилотниками атаковали объекты железной дороги в Сумской области. В результате обстрела повреждения получили — тепловозы, железнодорожный путь и здание станции.

ВСУ Сумская область деоккупация Украины война в Украине
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

