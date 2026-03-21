ЗСУ відновили контроль над селом Покровка на Сумщині: відео

Український прапор над селом Покровка на Сумщині. Фото: кадр з відео

Українські військові відновили контроль над селом Покровка в Сумській області. Воїни Збройних сил України підняли над населеним пунктом державний прапор. Попри масштабні руйнування, село залишається під щільним контролем українських захисників.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на 14-й армійський корпус у суботу, 21 березня.

Українські воїни відновили контроль над селом Покровка на Сумщині

Покровка Сумської області зазнала серйозних руйнувань через постійні обстріли окупантів, які намагаються знищити житлові будинки та інфраструктуру. Проте українські військові не дали ворогу закріпитися в населеному пункті й продовжують контролювати його територію. Відтак, українські оборонці встановили над селом Покровка державний прапор України.

Це стало не лише символом української присутності, а й доказом того, що село перебуває під повним контролем Збройних сил України. Навіть серед згарищ та зруйнованих будівель українські захисники демонструють незламність та рішучість.

Історія прикордонного регіону показує, що жителі завжди відстоювали свою свободу. Сьогодні цей дух продовжують захищати сучасні воїни, відстоюючи кожен клаптик української землі.

Скриншот повідомлення 14-го армійського корпусу/Facebook

Нагадаємо, що 20 березня російські окупанти дронами та керованими авіаційними бомбами атакували Сумську область. Внаслідок ворожого обстрілу загинули троє людей. Ще щонайменше 13 цивільних зазнали поранень.

Крім того, 19 березня російські армійці завдали ударів по понад 20 населених пунктах на Сумщині. Внаслідок атаки є поранені серед цивільного населення. Також зафіксовано значні руйнування інфраструктури.

Зокрема, 12 березня російські армійці безпілотниками атакували об'єкти залізниці у Сумській області. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали — тепловози, залізнична колія та будівля станції.