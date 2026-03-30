Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Через російський удар по Сумщині постраждали 11 людей

Через російський удар по Сумщині постраждали 11 людей

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 19:22
Через російський удар по Сумщині постраждали 11 людей
Пошкоджений через обстріли будинок на Сумщині. Фото: Telegram/Олег Григоров

Росіяни продовжують обстрілювати Сумську область. В понеділок, 30 березня, окупанти атакували Глухівську громаду. Внаслідок обстрілу постраждали 11 місцевих мешканців.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Наслідки атаки на Сумщину

За словами Григорова, окупанти атакували Глухівську громаду Сумської області керованими авіабомбами. Росіяни обстріляли житловий сектор. Ворог прицільно бив по цивільній інфраструктурі.

Росіяни авіабомбами атакували Сумщину 30 березня, є поранені
Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот

Наразі відомо про щонайменше 11 постраждалих. Серед поранених є дитина. Усіх людей доставили до лікарні.

50-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок обстрілу, перебуває у важкому стані. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Читайте також:

На місці обстрілу працюють відповідні служби. Наслідки російської атаки уточнюються.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, у ніч проти 30 березня окупанти понад десять разів атакували Дніпропетровщину. Били як безпілотниками, так й з артилерії. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі, є руйнування.

Також ми розповідали про те, що 29 березня російські війська масовано обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині. Зокрема, атакували Благовіщенський жіночий монастир у селі Приозерному. У момент обстрілу там проходила Воскресна Божественна літургія.

Сумська область обстріли постраждалі
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації