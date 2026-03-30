Через російський удар по Сумщині постраждали 11 людей

Пошкоджений через обстріли будинок на Сумщині.

Росіяни продовжують обстрілювати Сумську область. В понеділок, 30 березня, окупанти атакували Глухівську громаду. Внаслідок обстрілу постраждали 11 місцевих мешканців.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Наслідки атаки на Сумщину

За словами Григорова, окупанти атакували Глухівську громаду Сумської області керованими авіабомбами. Росіяни обстріляли житловий сектор. Ворог прицільно бив по цивільній інфраструктурі.

Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот

Наразі відомо про щонайменше 11 постраждалих. Серед поранених є дитина. Усіх людей доставили до лікарні.

50-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок обстрілу, перебуває у важкому стані. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

На місці обстрілу працюють відповідні служби. Наслідки російської атаки уточнюються.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, у ніч проти 30 березня окупанти понад десять разів атакували Дніпропетровщину. Били як безпілотниками, так й з артилерії. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі, є руйнування.

Також ми розповідали про те, що 29 березня російські війська масовано обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині. Зокрема, атакували Благовіщенський жіночий монастир у селі Приозерному. У момент обстрілу там проходила Воскресна Божественна літургія.