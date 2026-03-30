Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
Головна Новини дня Росія вдарила по трьох районах Дніпропетровщини, є руйнування

Росія вдарила по трьох районах Дніпропетровщини, є руйнування

Дата публікації: 30 березня 2026 10:39
Пожежа в Дніпропетровській області. Фото: Дніпропетровська ОВА

Понад десять разів за ніч і ранок 30 березня російські війська били по Дніпропетровщині. Вони використали безпілотники та артилерію. Наслідки обстрілів зафіксували в кількох громадах: відомо, що в одному з районів після атаки спалахнули багатоквартирний будинок, гараж і автомобіль.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Росія масовано атакувала Дніпропетровщину за добу

Найбільше руйнувань наразі зафіксовано у Синельниківському районі. Там під удар потрапили Петропавлівська та Васильківська громади. У Васильківській громаді після обстрілу зайнявся багатоквартирний будинок. Також вогонь охопив гараж і автомобіль. 

Обстріли Дніпропетровської області
Пожежа у житловому багатоквартирному будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Окремо російські удари зафіксували на Нікопольщині. Ворог атакував Нікополь і Мирівську громаду.

Наслідки є і на Криворіжжі. У Кривому Розі пошкоджено інфраструктуру. Крім того, росіяни вдарили по Зеленодольській громаді.

Згорілий автомобіль. Фото: Дніпропетровська ОВА

Також стало відомо, що після вчорашньої атаки на район до лікарів звернулася ще одна жінка. Їй надали необхідну допомогу, надалі вона лікуватиметься амбулаторно.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська стали частіше бити цілеспрямовано дронами по житлових будинках. Зокрема 24 березня дрон влетів у багатоповерхівку. Вже через два дні, 26 березня, аналогічний інцидент трапився в Дніпрі з іншим будинком, куди також влетів дрон-камікадзе.

Також стало відомо, що Росія атакувала авіабомбою Краматорськ у неділю, 29 березня. Внаслідок потужного вибуху є загиблі, серед яких є дитина. 

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
