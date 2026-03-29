У Краматорську через удар РФ згинули 3 людей, серед них — дитина
Російські війська завдали чергового удару по Краматорську у неділю, 29 березня. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, серед жертв — дитина.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Новини.LIVE.
Армія РФ завдала удару по Краматорську
За попередніми даними, щонайменше три людини загинули, ще семеро отримали поранення. Серед загиблих — 13-річний хлопчик, а вік постраждалих становить від 20 до 85 років.
Удар стався вдень 29 березня — окупанти скинули на Краматорськ авіабомбу. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові будинки та цивільна інфраструктура.
На місці трагедії працюють усі відповідні служби. Рятувальники та медики надають допомогу постраждалим, а також уточнюють остаточну кількість жертв і масштаби руйнувань.
"Росіяни вкотре цілеспрямовано б'ють по мирному місту і вбивають дітей. Це свідомий терор проти наших людей. За кожне зруйноване життя, за кожен знищений дім вони обов’язково будуть відповідати", — заявив Філашкін.
Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 29 березня російські війська завдали масованого удару по Україні. Сили ППО знищили 380 повітряних цілей.
Крім того, російські війська атакували Миколаївщину. Внаслідок обстрілу постраждали діти.
