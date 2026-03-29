В Краматорске из-за удара РФ погибли 3 человека, среди них — ребенок

Дата публикации 29 марта 2026 17:23
Последствия удара РФ по Краматорску 29 марта. Фото: Донецкая ОВА

Российские войска нанесли очередной удар по Краматорску в воскресенье, 29 марта. В результате атаки есть погибшие и раненые, среди жертв — ребенок.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Новини.LIVE.

По предварительным данным, по меньшей мере три человека погибли, еще семеро получили ранения. Среди погибших - 13-летний мальчик, а возраст пострадавших составляет от 20 до 85 лет.

Удар произошел днем 29 марта - оккупанты сбросили на Краматорск авиабомбу. В результате атаки повреждены многоэтажные дома и гражданская инфраструктура.

Последствия атаки РФ на Краматорск. Фото: Донецкая ОВА

На месте трагедии работают все соответствующие службы. Спасатели и медики оказывают помощь пострадавшим, а также уточняют окончательное количество жертв и масштабы разрушений.

Разрушения в результате атаки РФ по Краматорску. Фото: Донецкая ОВА

"Россияне в очередной раз целенаправленно бьют по мирному городу и убивают детей. Это сознательный террор против наших людей. За каждую разрушенную жизнь, за каждый уничтоженный дом они обязательно будут отвечать", - заявил Филашкин.

Как сообщали Новости.LIVE, в ночь на 29 марта российские войска нанесли массированный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 380 воздушных целей.

Кроме того, российские войска атаковали Николаевскую область. В результате обстрелов пострадали дети.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
