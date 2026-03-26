В Дніпрі у житлову багатоповерхівку влетів російський дрон

Наслідки атаки дрона по будинку в Дніпрі 26 березня. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі вранці у четвер, 26 березня, російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. За попередніми даними, є постраждалі, але інформацію про наслідки атаки ще уточнюють.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Пожежа в квартирах після влучання. Фото: Дніпропетровська ОВА

Руйнування в будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пожежник гасить вогонь у будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

На цей момент повна картина наслідків ще встановлюється. О 10:29 Олександр Ганжа уточнив, що відомо про п'ятьох поранених.

Росія регулярно б'є по цивільних об'єктах і кілька днів тому вчинила аналогічний воєнний злочин. Раніше Новини.LIVE писали про те, як російський дрон влетів у багатоповерхівку в Дніпрі внаслідок чого травми дістало багато цивільних.

Читайте також:

А 10 березня, як зазначав Новини.LIVE, Дніпропетровщина опинилась під артилерійськими обстрілами та дроновими ударами внаслідок чого виникли масштабні руйнування.

Водночас, як розповіли журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці, в Львові триває ліквідація наслідків атаки БпЛА по місту. Будинок, в який влетів дрон, частково законсервують, але ту частину, яка постраждала менше, експерти визнали придатною для проживання. Щоправда поки що там відсутня подача електрики, газу та води.