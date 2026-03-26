В Днепре в жилую многоэтажку влетел российский дрон

Последствия атаки дрона по дому в Днепре 26 марта. Фото: Днепропетровская ОГА

В Днепре утром в четверг, 26 марта, российский беспилотник попал в многоэтажный дом. По предварительным данным, есть пострадавшие, но информацию о последствиях атаки еще уточняют.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Россия направила дрон на жилую многоэтажку в Днепре

Днепр 26 марта оказался под российской атакой беспилотника, в результате которой повреждения получил многоэтажный жилой дом. Предварительно известно, что в результате удара есть пострадавшие.

Пожар в квартирах после попадания после попадания. Фото: Днепропетровская ОГА

Разрушения в доме. Фото: Днепропетровская ОГА

Пожарный тушит огонь в доме. Фото: Днепропетровская ОГА

На данный момент полная картина последствий ещё выясняется. В 10:29 Александр Ганжа уточнил, что известно о пяти раненых.

Россия регулярно бьет по гражданским объектам и несколько дней назад совершила аналогичное военное преступление. Ранее Новини.LIVE писали о том, как российский дрон влетел в многоэтажку в Днепре в результате чего травмы получило много гражданских.

Читайте также:

А 10 марта, как отмечал Новини.LIVE, Днепропетровщина оказалась под артиллерийскими обстрелами и дроновыми ударами в результате чего возникли масштабные разрушения.

В то же время, как рассказали журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке, во Львове продолжается ликвидация последствий атаки БпЛА по городу. Дом, в который влетел дрон, частично законсервируют, но ту часть, которая пострадала меньше, эксперты признали пригодной для проживания. Правда пока там отсутствует подача электричества, газа и воды.