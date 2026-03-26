В Днепре в жилую многоэтажку влетел российский дрон
В Днепре утром в четверг, 26 марта, российский беспилотник попал в многоэтажный дом. По предварительным данным, есть пострадавшие, но информацию о последствиях атаки еще уточняют.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.
Предварительно известно, что в результате удара есть пострадавшие.
На данный момент полная картина последствий ещё выясняется. В 10:29 Александр Ганжа уточнил, что известно о пяти раненых.
Россия регулярно бьет по гражданским объектам и несколько дней назад совершила аналогичное военное преступление. Ранее Новини.LIVE писали о том, как российский дрон влетел в многоэтажку в Днепре в результате чего травмы получило много гражданских.
А 10 марта, как отмечал Новини.LIVE, Днепропетровщина оказалась под артиллерийскими обстрелами и дроновыми ударами в результате чего возникли масштабные разрушения.
В то же время, как рассказали журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке, во Львове продолжается ликвидация последствий атаки БпЛА по городу. Дом, в который влетел дрон, частично законсервируют, но ту часть, которая пострадала меньше, эксперты признали пригодной для проживания. Правда пока там отсутствует подача электричества, газа и воды.
Читайте Новини.LIVE!