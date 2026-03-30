Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Россия ударила по трем районам Днепропетровщины, есть разрушения

Россия ударила по трем районам Днепропетровщины, есть разрушения

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 10:39
Пожар в Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОГА

Более десяти раз за ночь и утро 30 марта российские войска били по Днепропетровской области. Они использовали беспилотники и артиллерию. Последствия обстрелов зафиксировали в нескольких громадах: известно, что в одном из районов после атаки вспыхнули многоквартирный дом, гараж и автомобиль.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Россия массированно атаковала Днепропетровскую область за сутки

Больше всего разрушений пока зафиксировано в Синельниковском районе. Там под удар попали Петропавловская и Васильковская громады. В Васильковской громаде после обстрела загорелся многоквартирный дом. Также огонь охватил гараж и автомобиль.

Обстріли Дніпропетровської області
Пожар в жилом многоквартирном доме. Фото: Днепропетровская ОГА

Отдельно российские удары зафиксировали на Никопольщине. Враг атаковал Никополь и Мировскую громаду.

Последствия есть и на Криворожье. В Кривом Роге повреждена инфраструктура. Кроме того, россияне ударили по Зеленодольской громаде.

Читайте также:
Росія вдарила по Дніпропетровській області
Сгоревший автомобиль. Фото: Днепропетровская ОГА

Также стало известно, что после вчерашней атаки на район к врачам обратилась еще одна женщина. Ей оказали необходимую помощь, в дальнейшем она будет лечиться амбулаторно.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска стали чаще бить целенаправленно дронами по жилым домам. В частности 24 марта дрон влетел в многоэтажку. Уже через два дня, 26 марта, аналогичный инцидент случился в Днепре с другим домом, куда также влетел дрон-камикадзе.

Также стало известно, что Россия атаковала авиабомбой Краматорск в воскресенье, 29 марта. В результате мощного взрыва есть погибшие, среди которых есть ребенок.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации