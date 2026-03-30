Россия ударила по трем районам Днепропетровщины, есть разрушения

Пожар в Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОГА

Более десяти раз за ночь и утро 30 марта российские войска били по Днепропетровской области. Они использовали беспилотники и артиллерию. Последствия обстрелов зафиксировали в нескольких громадах: известно, что в одном из районов после атаки вспыхнули многоквартирный дом, гараж и автомобиль.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Россия массированно атаковала Днепропетровскую область за сутки

Больше всего разрушений пока зафиксировано в Синельниковском районе. Там под удар попали Петропавловская и Васильковская громады. В Васильковской громаде после обстрела загорелся многоквартирный дом. Также огонь охватил гараж и автомобиль.

Пожар в жилом многоквартирном доме. Фото: Днепропетровская ОГА

Отдельно российские удары зафиксировали на Никопольщине. Враг атаковал Никополь и Мировскую громаду.

Последствия есть и на Криворожье. В Кривом Роге повреждена инфраструктура. Кроме того, россияне ударили по Зеленодольской громаде.

Сгоревший автомобиль. Фото: Днепропетровская ОГА

Также стало известно, что после вчерашней атаки на район к врачам обратилась еще одна женщина. Ей оказали необходимую помощь, в дальнейшем она будет лечиться амбулаторно.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска стали чаще бить целенаправленно дронами по жилым домам. В частности 24 марта дрон влетел в многоэтажку. Уже через два дня, 26 марта, аналогичный инцидент случился в Днепре с другим домом, куда также влетел дрон-камикадзе.

Также стало известно, что Россия атаковала авиабомбой Краматорск в воскресенье, 29 марта. В результате мощного взрыва есть погибшие, среди которых есть ребенок.