Россияне атаковали Никополь FPV-дронами: есть погибшие и пострадавшие

Разрушения из-за обстрела Никополя. Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA

В субботу, 4 апреля, оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. FPV-дронами нанесли удар по Никополю. Известно о по меньшей мере пяти погибших и 19 пострадавших.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Последствия атаки на Никополь 4 апреля

Как отметили в ОВА, россияне атаковали Никополь FPV-дронами. В результате обстрела повреждены торговые павильоны и магазин. На месте атаки поднялся пожар.

Известно о пяти погибших людях — три женщины и двое мужчин. Также из-за удара пострадали 19 местных жителей. Среди раненых — 14-летняя девочка. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 4 апреля россияне также обстреляли Сумы. Удары нанесли по жилому сектору. Повреждена многоэтажка. Известно о семерых пострадавших, среди которых - ребенок.

