Россияне атаковали Кривой Рог: погибли два человека, есть раненые

Спасатели на месте атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В субботу утром, 28 марта, российские оккупанты беспилотниками атаковали Кривой Рог. В городе раздавались мощные взрывы. В результате вражеской атаки погибли два человека, также есть пострадавшие и разрушения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

Впоследствии стало известно, что в результате российского удара погибли двое мужчин, еще двое — получили ранения.

Кроме того, зафиксированы разрушения и пожары на промышленном предприятии.

Читайте также:

"Враг атаковал Кривой Рог. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Двое мужчин погибли, двое получили ранения. Есть повреждения на промышленном предприятии", — проинформировал начальник ОВА.

Скриншот сообщения главы ОВА

Ранее Новини.LIVE информировали, что на Полтавщине в результате российской атаки в ночь на 27 марта поврежден промышленный объект, что повлекло перебои с газоснабжением. Без газа остались более 5 тысяч потребителей. Вражеский удар повредил технологическое оборудование.

Также Новини.LIVE сообщали, что 26 марта российские войска нанесли удар по теплоэлектростанции в Херсоне. В результате атаки погибла 66-летняя работница предприятия.

Кроме того, Новини.LIVE публиковали заявление Президента Украины Владимира Зеленского, в котором он предупредил о возможных атаках России на системы водоснабжения в ближайшие месяцы. По его словам, такие объекты могут стать одной из целей врага.