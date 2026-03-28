Росіяни атакували Кривий Ріг: загинуло двоє людей, є поранені

Рятувальники на місці атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС України

У суботу вранці, 28 березня, російські окупанти безпілотниками атакували Кривий Ріг. У місті лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей, також є постраждалі та руйнування.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Сьогодні вранці, 28 березня, російські війська вкотре здійснили дронову атаку по Кривому Розі. Під час ворожого обстрілу у місті було чути гучні вибухи.

Згодом стало відомо, що внаслідок російського удару загинуло двоє чоловіків, ще двоє — зазнали поранень.

Крім того, зафіксовано руйнування та пожежі на промисловому підприємстві.

"Ворог атакував Кривий Ріг. Пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури. Двоє чоловіків загинули, двоє дістали поранень. Є пошкодження на промисловому підприємстві", — поінформував начальник ОВА.

Скриншот повідомлення очільника ОВА

Раніше Новини.LIVE інформували, що на Полтавщині внаслідок російської атаки в ніч проти 27 березня пошкоджено промисловий об’єкт, що спричинило перебої з газопостачанням. Без газу залишилися понад 5 тисяч споживачів. Ворожий удар пошкодив технологічне обладнання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 26 березня російські війська завдали удару по теплоелектростанції у Херсоні. Унаслідок атаки загинула 66-річна працівниця підприємства.

Крім того, Новини.LIVE публікували заяву Президента України Володимира Зеленського, в якій він попередив про можливі атаки Росії на системи водопостачання у найближчі місяці. За його словами, такі об’єкти можуть стати однією з цілей ворога.