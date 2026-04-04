Головна Новини дня Росіяни атакували Нікополь FPV-дронами: є загиблі та постраждалі

Дата публікації: 4 квітня 2026 11:38
Руйнування через обстріл Нікополя. Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA

У суботу, 4 квітня, окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. FPV-дронами завдали удару по Нікополю. Відомо про щонайменше п'ятьох загиблих та 19 постраждалих.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Наслідки атаки на Нікополь 4 квітня

Як зазначили в ОВА, росіяни атакували Нікополь FPV-дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджені торговельні павільйони та магазин. На місці атаки здійнялася пожежа.

Росіяни атакували дроном Нікополь, загинули п'ятеро людей
Повідомлення про обстріл Нікополя. Фото: скриншот

Відомо про п'ятьох загиблих людей — три жінки та двоє чоловіків. Також через удар постраждали 19 місцевих мешканців. Серед поранених — 14-річна дівчинка. Вона перебуває у лікарні в тяжкому стані.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 4 квітня росіяни також обстріляли Суми. Ударів завдали по житловому сектору. Пошкоджена багатоповерхівка. Відомо про сімох постраждалих, серед яких — дитина.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
