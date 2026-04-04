Росіяни вдарили по Сумах: серед постраждалих є дитина
Росіяни в ніч проти 4 квітня завдали серії ударів по Сумах. Внаслідок обстрілів відомо про щонайменше сімох постраждалих. Серед поранених — дитина.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на ДСНС.
Наслідки обстрілу Сум 4 квітня
Як зазначили у ДСНС, ворог завдав по Сумах серії ударів. Ударні дрони влучили у 16-поверховий будинок. На місці спалахнула пожежа. Місцевих мешканців оперативно евакуювали. Також були "прильоти" у приватному житловому секторі.
На місці обстрілів працювали рятувальники. Вогонь на верхніх поверхах ліквідували за допомогою техніки для проведення висотних робіт. Обстеження місць влучань проводили за чотирма різними адресами.
Пожежу загасили. За попередньою інформацією, через атаку 4 квітня постраждали семеро людей. Серед них — одна дитина. Їм надають всю необхідну допомогу.
