Головна Новини дня Росіяни вдарили по Сумах: серед постраждалих є дитина

Росіяни вдарили по Сумах: серед постраждалих є дитина

Дата публікації: 4 квітня 2026 07:55
Рятувальники гасять пожежу у багатопоповерхівці в Сумах. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 4 квітня завдали серії ударів по Сумах. Внаслідок обстрілів відомо про щонайменше сімох постраждалих. Серед поранених — дитина.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на ДСНС.

Наслідки обстрілу Сум 4 квітня

Як зазначили у ДСНС, ворог завдав по Сумах серії ударів. Ударні дрони влучили у 16-поверховий будинок. На місці спалахнула пожежа. Місцевих мешканців оперативно евакуювали. Також були "прильоти" у приватному житловому секторі.

На місці обстрілів працювали рятувальники. Вогонь на верхніх поверхах ліквідували за допомогою техніки для проведення висотних робіт. Обстеження місць влучань проводили за чотирма різними адресами.

Росіяни вночі 4 квітня кілька разів вдарили по Сумах
Наслідки атаки на Суми 4 квітня. Фото: ДСНС

Пожежу загасили. За попередньою інформацією, через атаку 4 квітня постраждали семеро людей. Серед них — одна дитина. Їм надають всю необхідну допомогу.

Росіяни вночі 4 квітня кілька разів вдарили по Сумах
Рятувальники гасять пожежу після атаки на Суми 4 квітня. Фото: ДСНС
Росіяни вночі 4 квітня кілька разів вдарили по Сумах
Пожежа у багатоповерхівці в Сумах, куди вдарили росіяни. Фото: ДСНС

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше окупанти вдарили по Чернігову. Місто атакували балістичною ракетою. Внаслідок російського обстрілу загинула людина, є поранений.

Також ми розповідали про те, що окупанти атакували Синельникове, Павлоград і Нікопольщину у Дніпропетровській області. Через обстріли загинула людина, а також є постраждалі.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
