Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Россияне ударили по Сумах: среди пострадавших есть ребенок

Россияне ударили по Сумах: среди пострадавших есть ребенок

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 07:55
Спасатели тушат пожар в многоэтажке в Сумах. Фото: ГСЧС

Россияне в ночь на 4 апреля нанесли серии ударов по Сумах. В результате обстрелов известно о по меньшей мере семи пострадавших. Среди раненых — ребенок.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на ГСЧС.

Последствия обстрела Сум 4 апреля

Как отметили в ГСЧС, враг нанес по Сумам серии ударов. Ударные дроны попали в 16-этажный дом. На месте вспыхнул пожар. Местных жителей оперативно эвакуировали. Также были "прилеты" в частном жилом секторе.

На месте обстрелов работали спасатели. Огонь на верхних этажах ликвидировали с помощью техники для проведения высотных работ. Обследование мест попаданий проводили по четырем разным адресам.

Росіяни вночі 4 квітня кілька разів вдарили по Сумах
Последствия атаки на Сумы 4 апреля. Фото: ГСЧС

Пожар потушили. По предварительной информации, из-за атаки 4 апреля пострадали семь человек. Среди них — один ребенок. Им оказывают всю необходимую помощь.

Читайте также:
Росіяни вночі 4 квітня кілька разів вдарили по Сумах
Спасатели тушат пожар после атаки на Сумы 4 апреля. Фото: ГСЧС
Росіяни вночі 4 квітня кілька разів вдарили по Сумах
Пожар в многоэтажке в Сумах, куда ударили россияне. Фото: ГСЧС

Как сообщали Новини.LIVE, ранее оккупанты ударили по Чернигову. Город атаковали баллистической ракетой. В результате российского обстрела погиб человек, есть раненый.

Также мы рассказывали о том, что оккупанты атаковали Синельниково, Павлоград и Никопольщину в Днепропетровской области. Из-за обстрелов погиб человек, а также есть пострадавшие.

Сумы атака пострадавшие
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации