Россияне ударили по Сумах: среди пострадавших есть ребенок

Спасатели тушат пожар в многоэтажке в Сумах. Фото: ГСЧС

Россияне в ночь на 4 апреля нанесли серии ударов по Сумах. В результате обстрелов известно о по меньшей мере семи пострадавших. Среди раненых — ребенок.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на ГСЧС.

Последствия обстрела Сум 4 апреля

Как отметили в ГСЧС, враг нанес по Сумам серии ударов. Ударные дроны попали в 16-этажный дом. На месте вспыхнул пожар. Местных жителей оперативно эвакуировали. Также были "прилеты" в частном жилом секторе.

На месте обстрелов работали спасатели. Огонь на верхних этажах ликвидировали с помощью техники для проведения высотных работ. Обследование мест попаданий проводили по четырем разным адресам.

Последствия атаки на Сумы 4 апреля. Фото: ГСЧС

Пожар потушили. По предварительной информации, из-за атаки 4 апреля пострадали семь человек. Среди них — один ребенок. Им оказывают всю необходимую помощь.

Спасатели тушат пожар после атаки на Сумы 4 апреля. Фото: ГСЧС

Пожар в многоэтажке в Сумах, куда ударили россияне. Фото: ГСЧС

Как сообщали Новини.LIVE, ранее оккупанты ударили по Чернигову. Город атаковали баллистической ракетой. В результате российского обстрела погиб человек, есть раненый.

Также мы рассказывали о том, что оккупанты атаковали Синельниково, Павлоград и Никопольщину в Днепропетровской области. Из-за обстрелов погиб человек, а также есть пострадавшие.

