Атаки на Сумщину: постраждали 35 людей, серед яких є діти

Пожежа через обстріл. Фото: Нацполіція

Протягом доби росіяни кілька разів обстріляли Сумщину. Окупанти атакували Сумський, Шосткинський, Охтирський та Конотопський райони. Внаслідок ударів постраждали 35 людей, з них 18 — діти.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

Наслідки обстрілів Сумщини

У Сумській громаді через російські обстріли постраждали 30 людей. Серед них — 18 дітей, віком від 2 до 15 років. Пошкоджень зазнали 23 багатоквартирні житлові будинки та 10 автомобілів. Крім того, зафіксовано руйнування на об'єкті газової інфраструктури.

Поранення отримали також дві жительки Попівської громади. Там через обстріл пошкоджено адміністративну будівлю та лінії електропередач. Крім того, є руйнування у приватних житлових будинках.

Пошкоджений будинок на Сумщині. Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби росіяни обстріляли і Глухівську громаду. Там поранення отримали 25-річна дівчина та 23-річний місцевий мешканець. Крім того, зафіксовано пошкодження транспортного засобу.

У Свеській громаді внаслідок російської атаки також пошкоджено автомобіль. Постраждав 69-річний чоловік. Водночас у Конотопській громаді пошкоджено адмінбудівлі, багатоквартирні житлові будинки, транспортний засіб та лінії електропередач.

Пошкоджений через обстріл автомобіль на Сумщині. Фото: Нацполіція

Приватні житлові будинки, господарські споруди та автомобілі також пошкоджені у:

Чернеччинській;

Білопільській;

Краснопільській;

Есманській;

Шалигінській;

Середино-Будській;

Грунівській;

Березівській;

Зноб-Новгородській громадах.

За кожним фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України, тобто вчинення воєнних злочинів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 квітня окупанти атакували Дніпропетровську область. По Нікополю вдарили дронами. Через це загинули п'ятеро людей. Ще 19 місцевих мешканців отримали поранення.

Також вчора російські окупанти атакували житловий сектор у Сумах. Вдарили дронами, через що спалахнула пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки. Внаслідок атаки постраждали люди.