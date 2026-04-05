Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Атаки на Сумщину: постраждали 35 людей, серед яких є діти

Ua ru
Дата публікації: 5 квітня 2026 09:00
Пожежа через обстріл. Фото: Нацполіція

Протягом доби росіяни кілька разів обстріляли Сумщину. Окупанти атакували Сумський, Шосткинський, Охтирський та Конотопський райони. Внаслідок ударів постраждали 35 людей, з них 18 — діти.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

Наслідки обстрілів Сумщини

У Сумській громаді через російські обстріли постраждали 30 людей. Серед них — 18 дітей, віком від 2 до 15 років. Пошкоджень зазнали 23 багатоквартирні житлові будинки та 10 автомобілів. Крім того, зафіксовано руйнування на об'єкті газової інфраструктури.

Поранення отримали також дві жительки Попівської громади. Там через обстріл пошкоджено адміністративну будівлю та лінії електропередач. Крім того, є руйнування у приватних житлових будинках.

Росіяни атакували Сумську область 5 квітня
Пошкоджений будинок на Сумщині. Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби росіяни обстріляли і Глухівську громаду. Там поранення отримали 25-річна дівчина та 23-річний місцевий мешканець. Крім того, зафіксовано пошкодження транспортного засобу.

Читайте також:

У Свеській громаді внаслідок російської атаки також пошкоджено автомобіль. Постраждав 69-річний чоловік. Водночас у Конотопській громаді пошкоджено адмінбудівлі, багатоквартирні житлові будинки, транспортний засіб та лінії електропередач.

Росіяни атакували Сумську область 5 квітня
Пошкоджений через обстріл автомобіль на Сумщині. Фото: Нацполіція

Приватні житлові будинки, господарські споруди та автомобілі також пошкоджені у:

  • Чернеччинській;
  • Білопільській;
  • Краснопільській;
  • Есманській;
  • Шалигінській;
  • Середино-Будській;
  • Грунівській;
  • Березівській;
  • Зноб-Новгородській громадах.

За кожним фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України, тобто вчинення воєнних злочинів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 квітня окупанти атакували Дніпропетровську область. По Нікополю вдарили дронами. Через це загинули п'ятеро людей. Ще 19 місцевих мешканців отримали поранення.

Також вчора російські окупанти атакували житловий сектор у Сумах. Вдарили дронами, через що спалахнула пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки. Внаслідок атаки постраждали люди.

Сумська область обстріли постраждалі
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації