Россия снова атаковала Украину: ПВО сбила более 100 дронов

Российские оккупанты в ночь на 6 апреля снова атаковали Украину дронами. В целом противник запускал 141 ударный беспилотник типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других типов. Силы ПВО работали на севере, юге и востоке страны.

Воздушное нападение российских захватчиков отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что зафиксировано также попадание 26 ударных дронов на 17 локациях, а также падение обломков на 13 локациях.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области, за прошедшие сутки российские оккупанты несколько раз атаковали Сумскую область. В результате атаки пострадали 35 человек, среди которых 18 детей.

А 4 апреля захватчики ударили по Никополю Днепропетровской области. Враг убил пятерых человек и ранил 19. В результате обстрела повреждены торговые павильоны и магазин.