Росія знову атакувала Україну: ППО збила понад 100 дронів

Росія знову атакувала Україну: ППО збила понад 100 дронів

Дата публікації: 6 квітня 2026 09:23
Росія знову атакувала Україну: ППО збила понад 100 дронів
Сили ППО України. Фото: Повітряне командування Південь

Російські окупанти у ніч проти 6 квітня знову атакували Україну дронами. Загалом противник запускав 141 ударний безпілотник типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших типів. Сили ППО працювали на півночі, півдні та сході країни.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Нічна атака окупантів 6 квітня

Повітряний напад російських загарбників відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нічний обстріл України 6 квітня
Кількість збитих та подавлених дронів 6 квітня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що зафіксовано також влучання 26 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області, упродовж минулої доби російські окупанти декілька разів атакували Сумщину. Внаслідок атаки постраждали 35 людей, серед яких 18 дітей.

А 4 квітня загарбники вдарили по Нікополю Дніпропетровської області. Ворог вбив пʼятьох людей та поранив 19. Внаслідок обстрілу пошкоджені торгівельні павільйони та магазин.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
