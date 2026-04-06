Росія знову атакувала Україну: ППО збила понад 100 дронів

Російські окупанти у ніч проти 6 квітня знову атакували Україну дронами. Загалом противник запускав 141 ударний безпілотник типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших типів. Сили ППО працювали на півночі, півдні та сході країни.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Нічна атака окупантів 6 квітня

Повітряний напад російських загарбників відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що зафіксовано також влучання 26 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області, упродовж минулої доби російські окупанти декілька разів атакували Сумщину. Внаслідок атаки постраждали 35 людей, серед яких 18 дітей.

А 4 квітня загарбники вдарили по Нікополю Дніпропетровської області. Ворог вбив пʼятьох людей та поранив 19. Внаслідок обстрілу пошкоджені торгівельні павільйони та магазин.