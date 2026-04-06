Четверо людей постраждали через російську атаку на Нікополь
Росіяни вкотре атакували Нікополь на Дніпропетровщині. По місту випустили FPV-дрони. Внаслідок атаки постраждали четверо людей. Зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
Наслідки удару по Нікополю 6 квітня
За словами Ганжу, ворог атакував місто FPV-дронами. Через сьогоднішню атаку на Нікополь пошкоджені багатоповерхівка та аптека. Також згорів автомобіль.
Внаслідок обстрілу постраждали четверо жінок. Двох із них госпіталізували. 62-річна пацієнтка перебуває у важкому стані. Ще одна постраждала — 33-річна жінка перебуває у стані середньої тяжкості. Поранені жінки 39 та 49 років будуть лікуватися амбулаторно.
Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 6 квітня Росія атакувала Україну ударними дронами. Окупанти випустили 141 ударний безпілотник різних типів. Протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні та сході країни.
Також ми розповідали про те, що росіяни продовжують обстрілювати громади Сумської області. Внаслідок ударів за добу постраждали 35 людей, з них 18 — діти.
