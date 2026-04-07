Головна Новини дня Росія вдарила по автобусу в центрі Нікополя: є жертви

Дата публікації: 7 квітня 2026 09:27
Наслідки російського обстрілу Нікополя 7 квітня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у вівторок, 7 квітня, атакували Нікополь Дніпропетровської області. Під ударом противника опинився міський автобус у самому центрі міста. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Нікополя 7 квітня

"Ворог атакував FPV-дроном міський автобус у самому центрі Нікополя. Він під'їжджав до зупинки — люди були і у салоні, і на зупинці", — зазначив Ганжа.

Наслідки російського обстрілу Нікополя 7 квітня 2026 рік
Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок російського обстрілу загинули троє людей, ще 12 отримали поранення.

Медики у Нікополі
Медики та постраждала людина. Фото: facebook.com/oleksandrsayuk

Очільник Дніпропетровської ОВА заявив, що це був не випадковий удар, а свідомий терор проти цивільних.

null
Допис Ганжи. Фото: скриншот

На російський удар по Нікополю відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він наголосив, що ворог атакував цивільний рейсовий транспорт в час пік, коли люди саме їдуть на роботу.

Медики у Нікополі. Фото: facebook.com/oleksandrsayuk
Російський удар по автобусу в Нікополі 7 квітня. Фото: facebook.com/oleksandrsayuk

"З перших хвилин на місці події працюють рятувальники. Разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати сім осіб. Наші служби роблять усе, щоб врятувати кожного, хто потребує допомоги", — заявив Клименко.

Він додав, що Росія цілеспрямовано б’є по цивільних. За його словами, це не випадковість, а тактика.

null
Допис Клименка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Олександра Ганжу, упродовж минулої доби російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілів загинула дитина. Крім того, семеро людей отримали поранення.

А 6 квітня російські окупанти атакували Нікополь FPV-дронами. Відомо про чотирьох постраждалих. Крім того, зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.

Також 4 квітня загарбники вдарили FPV-дронами по Нікополю, пошкодивши торговельні павільйони та магазин. Внаслідок обстрілу загинули пʼять людей та 19 отримали поранення.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
