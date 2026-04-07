Росія вдарила по автобусу в центрі Нікополя: є жертви
Російські окупанти у вівторок, 7 квітня, атакували Нікополь Дніпропетровської області. Під ударом противника опинився міський автобус у самому центрі міста. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Нікополя 7 квітня
"Ворог атакував FPV-дроном міський автобус у самому центрі Нікополя. Він під'їжджав до зупинки — люди були і у салоні, і на зупинці", — зазначив Ганжа.
Внаслідок російського обстрілу загинули троє людей, ще 12 отримали поранення.
Очільник Дніпропетровської ОВА заявив, що це був не випадковий удар, а свідомий терор проти цивільних.
На російський удар по Нікополю відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він наголосив, що ворог атакував цивільний рейсовий транспорт в час пік, коли люди саме їдуть на роботу.
"З перших хвилин на місці події працюють рятувальники. Разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати сім осіб. Наші служби роблять усе, щоб врятувати кожного, хто потребує допомоги", — заявив Клименко.
Він додав, що Росія цілеспрямовано б’є по цивільних. За його словами, це не випадковість, а тактика.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Олександра Ганжу, упродовж минулої доби російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілів загинула дитина. Крім того, семеро людей отримали поранення.
А 6 квітня російські окупанти атакували Нікополь FPV-дронами. Відомо про чотирьох постраждалих. Крім того, зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.
Також 4 квітня загарбники вдарили FPV-дронами по Нікополю, пошкодивши торговельні павільйони та магазин. Внаслідок обстрілу загинули пʼять людей та 19 отримали поранення.
