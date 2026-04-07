Через атаки на Дніпропетровщину загинула дитина, є постраждалі

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Росіяни продовжують обстрілювати Дніпропетровську область. Внаслідок атак протягом минулої доби, 6 квітня, загинула дитина та ще семеро людей постраждали. Зафіксовано численні руйнування.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області

Як зазначають в ОВА, понад десять разів за добу окупанти атакували чотири райони Дніпропетровської області. Били ударними безпілотниками.

Через обстріли у Покровській громаді Синельниківського району спалахнула пожежа. Горів приватний будинок. Ще три оселі, а також автомобіль пошкоджені. Внаслідок ударів РФ є постраждалі.

Повідомлення начальника ОВА. Фото: скриншот

П'ятеро людей отримали поранення. Жінки 31 та 61 років і 33-річний чоловік госпіталізовані. Їх стан — середньої тяжкості. Через обстріл загинув 11-річний хлопчик.

Крім того, окупанти атакували Павлоград і Богданівську громаду. Через удари РФ сталася пожежа. Пошкоджені адміністративна будівля та лінії електропередач. Відомо про двох постраждалих — чоловіки, віком 52 та 66 років. Вони госпіталізовані у лікарню в стані середньої тяжкості.

В Апостоловому пошкоджена інфраструктура. На Нікопольщині під атаками РФ опинився райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автомобілі.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше окупанти атакували Нікополь дронами. Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей. Ще 19 місцевих мешканців отримали поранення.

Також ми розповідали про те, що російські окупанти також атакували житловий сектор у Сумах. По місту випустили ударні безпілотники. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки.